NACEste 7 de mayo, el dólar oficial se encuentra en $1.200 para venta. Mientras que el dólar paralelo se consigue a $1.160 para la compra y $1.180 para la venta.

Así se encuentran el resto de las cotizaciones:

Dólar tarjeta: $1.540,50

Dólar mayorista: $1.164

Dólar MEP: $1.171,38

Dólar CCL: $1.183,88

Dólar Cripto: $1.160,23

QUE SÓN LOS DÓLARES FINANCIEROS

Dólar MEP (o bolsa): Es otra opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30. Después, se convierte a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.

Dólar CCL (contado con liquidación): Permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos, que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversionistas que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.

Dólar cripto: Es el tipo de cambio para comprar dólares a través de criptomonedas varía dentro del ecosistema cripto, ya que depende de la billetera virtual utilizada para operar.

QUÉ SON LOS DÓLARES “CARA CHICA”

Se conoce como dólares “cara chica” a los billetes de 100 dólares emitidos antes de 1996, que presentan una imagen de Benjamín Franklin de menor tamaño en comparación con los diseños más recientes. Actualmente, muchos ahorristas que buscan comprar dólares exigen billetes más nuevos, conocidos popularmente como “cara grande”, dejando de lado las versiones más antiguas.

LA ELIMINACIÓN DEL CEPO Y EL SISTEMA DE BANDAS CAMBIARIAS

Luego de la eliminación del cepo cambiario, las personas pueden adquirir dólares sin límite a través de los bancos, siempre que tengan con una cuenta en pesos y otra en moneda extranjera para concretar la operación.

De acuerdo con las normativas vigentes del Banco Central, será necesario informar a la entidad con 48 horas de anticipación únicamente si la compra supera los 100.000 dólares. En caso de optar por la compra presencial en efectivo, el monto máximo permitido es de 100 dólares físicos.

Además, también se implementó el sistema de bandas cambiarias, lo que hace que el valor del dólar oficial fluctúe dentro de un rango establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que va desde los $1.000 hasta los $1.400.

Este esquema permite que el tipo de cambio se mueva de manera más flexible dentro de esos límites, con intervenciones del BCRA solo cuando sea necesario para regular la volatilidad del mercado o fortalecer las reservas internacionales

LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DE ARGENTINA

Si bien la salida del cepo, fue bien recibida por los mercados, aseguran que no garantiza una mejora inmediata en la calificación crediticia de Argentina. Las agencias de riesgo aguardan señales más claras sobre la evolución de la economía y cómo el Gobierno ajusta los detalles de su plan económico antes de revisar la nota del país.

Así lo señaló Jaime Reusche, analista principal de calificaciones soberanas de Moody’s Ratings para Argentina. La calificadora ya había mejorado la nota del país en enero, con una perspectiva positiva, pero por ahora no prevé nuevas modificaciones en el corto plazo.

Según detalló Reusche, la flexibilización cambiaria se concretó antes de lo previsto. “La salida del cepo se dio en abril, más rápido de lo que esperábamos. Eso alteró en parte nuestro escenario base, que contemplaba su eliminación hacia el primer trimestre o el último tramo de 2025”, explicó.

No obstante, destacó que el proceso no provocó desajustes relevantes: “Hasta ahora no hemos observado turbulencias cambiarias ni desequilibrios macroeconómicos, lo que es una señal alentadora”. En ese contexto, sostuvo que podría haber una suba en la calificación dentro de un plazo de 12 a 18 meses, aunque no descartó que ocurra antes si se consolida la estabilidad.

