En un anuncio que busca llevar calma a los mercados financieros, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó este lunes la firma de un acuerdo de swap de monedas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por un monto de hasta 20.000 millones de dólares.

El objetivo del acuerdo, según el comunicado oficial, es garantizar estabilidad macroeconómica, hacer frente a posibles escenarios de volatilidad cambiaria y asegurar el pago de la deuda externa que el país deberá afrontar en los próximos meses.

“El acuerdo establece los términos y condiciones para realizar operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes”, detalló el BCRA, presidido por Santiago Bausili. En términos simples, se trata de un mecanismo mediante el cual Argentina podrá acceder a dólares a cambio de pesos, lo que reforzará las reservas internacionales del país.

Argentina tendrá un fin de semana largo de cuatro días en 2025: cuándo será el próximo feriado

Desde el gobierno explicaron que este tipo de instrumento fortalece la política monetaria, mejora la capacidad de respuesta del Banco Central ante tensiones financieras y amplía el margen de maniobra para intervenir en el mercado si fuera necesario, segùn publica NA.

Este acuerdo llega en un momento clave: faltan apenas cinco días hábiles para las elecciones del 26 de octubre y los mercados siguen mostrando incertidumbre por la falta de definiciones sobre el futuro económico.

Aguinaldo, aumento y bono: ANSES confirmó triple pago para jubilados y pensionados en diciembre de 2025

A pesar del anuncio, no se difundieron detalles técnicos del acuerdo, como los plazos de activación, tasas de interés o condiciones específicas. Sin embargo, el gobierno busca enviar una señal clara a los inversores: Argentina contará con respaldo financiero para cumplir sus compromisos de deuda.

El swap con Estados Unidos forma parte de una estrategia más amplia que ya incluyó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ventas directas del Tesoro en el mercado cambiario. Se espera que este nuevo paso contribuya a reducir el Riesgo País y permita al país volver gradualmente a los mercados internacionales de deuda.

¿QUÉ ES UN SWAP?

Un swap (en este contexto económico) es un acuerdo de intercambio de monedas entre dos países o instituciones financieras, mediante el cual cada parte entrega una cierta cantidad de su propia moneda y recibe a cambio la moneda del otro.

Confirmaron un nuevo aumento para jubilados y pensionados de ANSES en noviembre de 2025

💱 ¿Cómo funciona un swap de monedas?

Supongamos que Argentina firma un swap con Estados Unidos. Entonces:

El Banco Central de Argentina entrega pesos argentinos al Departamento del Tesoro de EE. UU.

A cambio, recibe dólares estadounidenses por un monto acordado (por ejemplo, US$ 20.000 millones).

Este dinero no es un préstamo tradicional, sino un intercambio que:

Se realiza por un tiempo determinado.

Implica que, en el futuro, se devolverán las monedas intercambiadas (más intereses o bajo condiciones pactadas).

🎯 ¿Para qué sirve?