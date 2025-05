Fondo de emergencias: cómo empezar a construirlo con el dinero que ya tenés

¿Alguna vez pensaste qué harías si tuvieras una urgencia y no tuvieras un peso ahorrado? ¿Si se rompe algo importante en tu casa o necesitás viajar de forma inesperada por una cuestión familiar? La mayoría de las personas no tiene un fondo de emergencia, y ante una situación así, recurre a la tarjeta de crédito… si es que no está al límite o directamente bloqueada.

En el nuevo episodio de Economía en Casa, hablamos sobre cómo construir ese respaldo que te puede salvar en un mal momento.

¿Qué es un fondo de emergencias y por qué lo necesitás?

Un fondo de emergencia es un monto de dinero que se guarda exclusivamente para situaciones imprevistas. No se trata de ahorrar para las vacaciones ni para comprar una heladera nueva: se trata de tener un "colchón financiero" que te ayude a resolver un problema urgente sin endeudarte más.

Los expertos en finanzas personales suelen recomendar que ese fondo tenga entre 3 y 6 meses de tus gastos mensuales fijos. Pero claro, si te lo plantean así desde el primer momento, probablemente pienses que es imposible de lograr.

Por eso, la propuesta en Economía en Casa es empezar por un monto más pequeño, accesible, que puedas alcanzar sin frustrarte.

¿Con cuánto dinero puedo arrancar?

Para mayo de 2025, un fondo de emergencia inicial puede estar entre los 100.000 y 150.000 pesos. Aunque parezca poco para una gran crisis, sirve para cubrir gastos imprevistos como:

Un viaje corto por una urgencia familiar.

Una consulta veterinaria de urgencia.

Arreglar una cerradura o un electrodoméstico menor.

Comprar medicamentos inesperados.

Incluso si no llegás a ese monto, podés empezar con 50.000, 80.000 o el número que sea realista para vos. Lo importante es empezar. Ver crecer ese fondo genera una motivación concreta y te da una sensación de seguridad frente a lo inesperado.

¿De dónde saco ese dinero?

Puede parecer difícil ahorrar si ya estás ajustado, pero hay varias estrategias posibles:

Revisá tus gastos actuales: ¿Hay alguno que puedas reducir o eliminar temporalmente?

Vendé cosas que ya no usás: Desde ropa hasta tecnología, todo suma.

Buscá ingresos extras: Un trabajo freelance, alguna changa o actividad que puedas monetizar.

Usá el dinero que hoy destinás a gastos innecesarios: Si podés prescindir de algo, ese dinero puede ir al fondo.

La clave es separar ese dinero del resto y no tocarlo, salvo que realmente enfrentes una emergencia.

¿Dónde guardo mi fondo de emergencias?

Tener el dinero en efectivo en casa puede ser útil para acceder rápidamente, pero no genera ningún tipo de rendimiento. En cambio, una buena opción es guardarlo en una billetera virtual que ofrezca intereses diarios. Así, mientras no lo necesitás, ese dinero sigue creciendo. Plataformas como Mercado Pago, Ualá o Naranja X permiten depositar tu dinero en fondos comunes de inversión con liquidez inmediata, lo que significa que podés retirarlo cuando lo necesites, sin perder lo generado.

Lo que no se recomienda es cambiarlo a dólares. En una emergencia, tener que salir a vender dólares suma una complicación que puede generar demoras innecesarias.

¿Y después qué?

Una vez que lográs ese primer fondo de 100.000 a 150.000 pesos, podés seguir sumando hasta alcanzar esos 3 a 6 meses de gastos fijos que te darían una tranquilidad financiera más sólida. Pero el primer paso es armar ese fondo inicial, accesible, concreto y realista.

Este pequeño ahorro puede marcar una gran diferencia. Te da independencia, seguridad, y evita que caigas en más deudas cuando la vida se vuelve impredecible.

