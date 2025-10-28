Las fiestas de egreso, uno de los momentos más esperados del año para miles de jóvenes de Comodoro Rivadavia, se convirtieron también en un verdadero desafío para el bolsillo familiar. Según un relevamiento de precios realizado en la ciudad, una familia tipo compuesta por madre, padre, una hija egresada y un hijo adolescente puede gastar entre $1.400.000 y $1.700.000 para participar de la cena de egresados y cubrir los gastos asociados al evento.

Aunque el egresado o la egresada no paga su tarjeta —ya que su cubierto suele estar incluido en el costo general que se financia durante el año escolar—, el resto de la familia sí lo hace. Hoy, las tarjetas para adultos rondan entre $170.000 y $190.000, mientras que para menores de 6 años los precios van de $60.000 a $70.000.

Según relevó ADNSUR, solo en tarjetas, una familia conformada por dos adultos y un hijo menor puede gastar alrededor de $430.000, sin contar otros gastos relacionados con la fiesta.

El costo de ser egresada en Comodoro

Si la egresada es mujer, los gastos se multiplican. La elección del vestido, el peinado, el maquillaje y los accesorios representan una inversión significativa.

De acuerdo con los valores promedio relevados:

• Vestido: entre $250.000 y $400.000, aunque hay opciones desde $120.000. Los modelos a medida o de diseño exclusivo son los más elegidos.

• Zapatos: entre $75.000 y $130.000, según el modelo y talle.

• Maquillaje profesional: entre $100.000 y $150.000. Este servicio suele incluir una prueba previa, limpieza facial profunda, perfilado de cejas, colocación de pestañas y un kit de retoque.

• Uñas: entre $40.000 y $50.000.

• Peinado: entre $80.000 y $110.000, incluyendo prueba previa.

De esta forma, solo el look de la egresada puede costar entre $545.000 y $840.000, dependiendo de las elecciones y los servicios contratados.

El gasto de los padres y hermanos

Las madres suelen acompañar a sus hijas con un look especial para la ocasión, aunque más sobrio. En promedio, gastan unos $100.000 en vestido, $75.000 en zapatos, $100.000 en maquillaje y $50.000 en peinado, lo que totaliza unos $325.000.

El padre, en tanto, debe sumar la tarjeta de $190.000 y eventualmente un nuevo traje o conjunto, aunque muchos optan por usar ropa que ya tienen.

En el caso del hijo adolescente, que no egresa pero asiste como invitado familiar, la tarjeta cuesta $170.000 y un atuendo formal —pantalón, camisa, zapatos— puede costar entre $100.000 y $150.000 , según la marca y el comercio elegido.

El total aproximado

Si se suman todos los gastos estimados:

• Tarjetas: $430.000

• Egresada mujer: $545.000 a $840.000

• Madre: $325.000

• Padre: $190.000

• Hermano adolescente: $270.000 a $320.000

El resultado final arroja un gasto total que oscila entre $1.760.000 y $2.100.000, dependiendo del nivel de personalización de los servicios y las elecciones familiares.

Cabe aclarar que estos valores son promedios estimativos en base a precios relevados en comercios, salones y profesionales de Comodoro Rivadavia durante el mes de octubre de 2025. Los costos pueden variar según la zona, el tipo de servicio, la anticipación de la reserva o las promociones disponibles.

Un momento único, pero costoso

Las fiestas de egreso son, para muchas familias, un rito de paso cargado de emoción y simbolismo: marcan el fin de una etapa escolar y el inicio de la vida adulta. Sin embargo, el incremento sostenido de los precios convierte este festejo en un verdadero lujo.

“Es una noche muy esperada, pero hoy por hoy se volvió casi impagable”, comenta la madre de una alumna de quinto año. “Queremos acompañarlos, pero entre el vestido, las entradas y todo lo demás, se nos va un sueldo entero”, agrega.

Para muchas familias, los gastos se planifican con meses de anticipación, y algunos incluso recurren a cuotas o financiación para poder afrontar los costos. Aun así, la mayoría coincide en que vale la pena el esfuerzo.

Porque más allá del impacto en el bolsillo, la fiesta de egreso sigue siendo uno de los momentos más significativos en la vida de los jóvenes y sus familias. Una noche que, aunque cueste millones, muchos eligen vivir como lo que realmente es: un cierre de ciclo irrepetible.