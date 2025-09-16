Feriado de empleados de comercio: qué rubros trasladan la fecha en septiembre

Una excelente noticia para los trabajadores del sector mercantil en Argentina. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) anunció oficialmente el traslado de la celebración del Día del Empleado de Comercio de 2025 al lunes 29 de septiembre. Esta decisión, fruto de un acuerdo con las cámaras empresariales, otorgará a miles de empleados un fin de semana largo de tres días de descanso.

El entendimiento fue sellado a fines de agosto entre los representantes de FAECyS y las principales entidades del comercio: la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). La reunión, que tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, buscó conciliar el reconocimiento al trabajador con el menor impacto posible en la actividad comercial.

Por 24 horas, cerrarán todos los supermercados, hipermercados y comercios del país: cuándo será

¿Cuándo es originalmente y por qué se traslada?

El Día del Empleado de Comercio se celebra tradicionalmente el viernes 26 de septiembre. Sin embargo, la Ley 26.541, que reconoce esta jornada, habilita la posibilidad de modificar su fecha original. El objetivo de este tipo de traslados es claro: permitir que los trabajadores del sector disfruten de un fin de semana largo completo, al tiempo que se minimiza la afectación económica para los comerciantes, ya que un viernes suele ser un día de alta actividad comercial.

¿Qué se celebra el Día del Empleado de Comercio?

La conmemoración surge por la sanción de la mencionada Ley 26.541, que establece el 26 de septiembre como la fecha destinada al descanso de los empleados mercantiles en todo el país. El texto legal equipara este día a un feriado nacional para todos aquellos que se encuentran bajo el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75, garantizando tanto el descanso obligatorio como el salario íntegro.

ANSES habilitó créditos de hasta $3.000.000 para jubilados y beneficiarios de AUH y SUAF: cómo acceder

El espíritu de esta norma es reconocer la fundamental labor cotidiana de los empleados de comercio, un sector que representa una de las principales fuentes de empleo privado en Argentina y que es motor clave de la economía local.

Sector por sector: cómo se aplica el feriado

El comunicado oficial de FAECyS detalló cómo se implementará el feriado del Día del Empleado de Comercio en 2025, según los diferentes rubros y especificidades:

Rama General: el feriado se celebrará el lunes 29 de septiembre, con el traslado ya confirmado y efectivo para la gran mayoría de los trabajadores mercantiles.

Rama Turismo: se propuso el sábado 27 de septiembre como fecha tentativa para esta rama específica, aunque se espera una confirmación definitiva.

Centros de contacto (call centers): para este rubro, se mantendrá el viernes 26 de septiembre como día de celebración, tal como lo permite la normativa vigente.

Provincia de Santa Fe: en esta provincia existe un acuerdo local que fija la celebración del Día del Empleado de Comercio en el último miércoles de septiembre, por lo que los trabajadores santafesinos se regirán por esa fecha.

¿Cómo se paga el Día del Empleado de Comercio?

La Ley 26.541 es muy clara al respecto: el Día del Empleado de Comercio es considerado una jornada no laborable, equiparable a un feriado nacional. Esto significa que:

Crédito hipotecario 2025: qué sueldo necesitás para que el banco apruebe tu préstamo

No es obligatorio trabajar: los trabajadores del sector no están obligados a prestar servicios durante esta jornada.

Pago doble si se trabaja: en caso de que el empleado sea convocado a trabajar el lunes 29 de septiembre (o la fecha que corresponda según su rubro o provincia), el empleador deberá abonarle un salario doble por la jornada, además de su salario habitual.

Como ocurre cada año, se espera que grandes superficies comerciales como shoppings, supermercados y cadenas de electrodomésticos permanezcan cerradas durante esta fecha. Sin embargo, algunos pequeños comercios de barrio o aquellos que no estén adheridos al CCT 130/75 podrían optar por abrir sus puertas.

Con información de El Cronista, redactado y editado por un periodista de ADNSUR