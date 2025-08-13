El incremento del dólar en los primeros días de este mes impactó de manera más moderada en los precios, especialmente si se lo compara con la fuerte suba del 14 % que el tipo de cambio registró a lo largo de julio.

Analistas señalan que, si bien algunos sectores sensibles como alimentos importados, combustibles y productos electrónicos ya muestran ajustes, el traspaso a precios se percibe más gradual, en parte por la menor volatilidad cambiaria en las últimas jornadas y por la cautela de los comercios en un contexto de demanda retraída.

Ante este escenario, es que este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) dará a conocer la inflación de julio. El dato, según estimaciones privadas, estará por debajo del 2 por ciento (el REM, el relevamiento del Banco Central, dio 1,8 por ciento).

El traslado a los precios al consumidor de la fuerte volatilidad cambiaria de las últimas semanas –que se atemperó desde agosto luego de una suba de las tasas de interés en pesos y otra serie de medidas del Gobierno para restringir la cantidad de pesos– tiene ya sus primeros números concretos en los relevamientos de mercado.

Las mediciones semanales de inflación realizadas por distintas consultoras y centros de estudios muestran un panorama heterogéneo, producto de diferencias en la metodología y el alcance de sus relevamientos. Mientras algunos informes reflejan una relativa estabilidad de precios, otros registraron incrementos de hasta el 2 % en apenas siete días. Sin embargo, el consenso general es que la suba del dólar durante julio no se trasladó de forma proporcional al conjunto de los precios de la economía.

Entre las razones que señalan tanto en el mercado como en empresas de consumo masivo e industrias, la más repetida es el temor a implementar aumentos que luego no sean aceptados por los consumidores. Este mismo argumento es el que sostiene el Gobierno —y que el presidente Javier Milei ratificó en un artículo publicado en la web del Banco Central bajo el lema “Menger vigila”— y que también fue reiterado por diversas cámaras empresarias consultadas por Infobae.

Desde una de las principales que integran el Grupo de las 6 mencionaron: “No hay traslado a precios generalizado y los que hay son muy menores”. Plantean, además, que el consumo “está planchado” y que las posibilidades de quedarse sin mercado ante aumentos no convalidados son altas. “Nadie puede salir a arriesgarse y decir ‘aumento 5 % o 10 %’, eso antes era parte de la inercia. Ahora, si encuentras un aumento (como consumidor) pataleas, no hay margen para aumentar precios”, definió un hombre del universo mercantil.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló un dato histórico: el 46 % de las compras de alimentos en supermercados en el país se paga con tarjeta de crédito, un indicador que refleja no solo un cambio en los hábitos de consumo, sino también la creciente dependencia del financiamiento para cubrir gastos básicos.

Esta tendencia se explica en gran parte por la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos y el impacto sostenido de la inflación en los productos de la canasta básica. El uso del crédito, que antes se destinaba principalmente a bienes durables o compras puntuales, ahora se ha convertido en una herramienta habitual para acceder a alimentos , en muchos casos con la opción de financiar el pago en cuotas.

Estos cambios en los hábitos de consumo contrastan con lo expresado por el presidente de la Nación, quien había asegurado que el aumento de la divisa estadounidense no repercutiría en el valor de los alimentos. Sin embargo, Epstein sostuvo lo contrario: “No es lo que muestran las consultoras que miden día a día la evolución de precios. De hecho, varias ya registran subas muy marcadas, especialmente en alimentos, durante la primera semana de agosto”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.