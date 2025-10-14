El dato de inflación de septiembre permitió determinar el nuevo incremento salarial que recibirán los empleados públicos neuquinos a fin de mes. El ajuste será del 6,96%, porcentaje que beneficiará a más de 60.000 trabajadores del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, en el marco del acuerdo de actualización automática por inflación vigente durante todo 2025.

El número fue confirmado tras la publicación de los índices oficiales del Indec y de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de Neuquén, que mostraron una inflación del 2,1% a nivel nacional y del 2,8% en la provincia.

Cómo se calcula el aumento trimestral

Los empleados públicos neuquinos cuentan con actualizaciones salariales automáticas que se aplican cada tres meses, tomando como referencia un promedio ponderado entre la inflación nacional y la provincial. Este mecanismo fue acordado entre el Gobierno de Rolando Figueroa y los gremios estatales el año pasado, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo frente a la evolución de precios.

El aumento del 6,96% corresponde al tercer trimestre del año, que comprende julio, agosto y septiembre. Durante el primer trimestre, los trabajadores ya habían recibido una suba del 9,73%, y en el segundo, un incremento del 6,56%.

La inflación en Neuquén y el impacto en los salarios

El índice provincial de septiembre mostró una variación del 2,8%, igual que la registrada en agosto, mientras que la inflación acumulada en lo que va del año alcanza el 28,2%. En tanto, la inflación interanual se ubica en torno al 41%, con subas destacadas en transporte (3,8%), vivienda y servicios públicos (3,5%) y bebidas alcohólicas y tabaco (3,7%).

El acuerdo de actualización trimestral garantiza que los aumentos salariales acompañen esta evolución de precios y permite mantener la referencia con el costo de vida real que afecta a las familias neuquinas.