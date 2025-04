Durante un discurso en Washington, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró su apoyo al gobierno de Javier Milei y celebró los avances de Argentina en el cumplimiento de metas fiscales.

“Argentina merece el apoyo del FMI porque el país está haciendo avances importantes en cumplir con los parámetros fiscales. Es un ejemplo perfecto”, afirmó el funcionario.

Cabe recordar que el pasado 14 de abril, Bessent visitó Buenos Aires para reunirse con el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. En esa ocasión, manifestó su "pleno apoyo de Estados Unidos a las audaces medidas" del gobierno argentino.

En su intervención, Bessent sostuvo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe mantener su exigencia hacia los países que solicitan asistencia financiera. “La organización no tiene la obligación de prestar a los países que no implementan reformas económicas. La estabilidad económica y el crecimiento deberían ser los indicadores del éxito del FMI, no la cantidad de dinero que presta la institución”, explicó.

Además de apoyar a Argentina, Bessent lanzó críticas hacia el rumbo actual tanto del FMI como del Banco Mundial. Señaló que ambas instituciones se han desviado de sus misiones fundacionales y llamó a “convertir al FMI en el FMI de nuevo”.

En esa línea, cuestionó que el Fondo “deje de criticar a los países que más lo necesitan” y apuntó especialmente contra China, por aplicar “políticas distorsionadoras a nivel mundial y prácticas monetarias opacas durante décadas”.

También se refirió al rol del Banco Mundial, al que acusó de centrarse en “marketing vacío” y compromisos laxos con las reformas. Por eso, pidió que sea “neutral en términos tecnológicos” y reclamó que se destinen más fondos a inversiones en energía basada en gas y otros combustibles fósiles.

Por otro lado, Bessent anticipó que la administración de Donald Trump estaría dispuesta a activar una línea de financiamiento especial para la Argentina en caso de que un shock internacional amenace el rumbo económico del país.

EL PEDIDO DEL FMI A AMÉRICA LATINA

En el marco de la presentación de su Monitor Fiscal, el organismo económico advirtió que América Latina enfrenta un contexto de mayor incertidumbre y llamó a aplicar mayor disciplina fiscal.

Era Dabla-Norris, subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, dio a conocer tres desafíos principales para los países de la región: la rigidez del gasto público, la creciente incertidumbre global y los altos niveles de deuda.

“La presión sobre el gasto está en aumento, y eso limita la capacidad de respuesta fiscal. Los países deben implementar, como mínimo, los planes de consolidación fiscal anunciados dentro de marcos creíbles a mediano plazo”, sostuvo Dabla-Norris.

También sugirió medidas como eliminar subsidios que puedan ser distorsionantes, movilizar ingresos adicionales y reordenar prioridades de gasto para sostener el crecimiento y enfrentar las tensiones fiscales que afectan a muchas economías emergentes.

