En un contexto económico argentino marcado por la estabilidad del dólar y una inflación en descenso, los expertos financieros ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo ahorrar e invertir en 2025. Claudio Zuchovicki, un reconocido analista económico, sugiere que este año será de "economía real", enfocándose en sectores como la minería y Vaca Muerta, y no en la divisa como ahorro tradicional. Por otro lado, Salvador Di Stéfano anticipa su mirada para el corto y mediano plazo. Y Fernando Marull es contundente para afirmar que el dólar no está atrasado, mientras los salarios están a la mitad de su promedio histórico.

Zuchovicki destacó recientemente que la economía argentina está creciendo gracias a motores distintos, lo que abre oportunidades de inversión más allá del dólar. Para aquellos que pueden ahorrar, propuso invertir en “activos reales”, como inmuebles o sectores productivos.

"Minería, Vaca Muerta, algún motor del campo, que está lastimado, pero produce -dijo el renombrado economista-. El 2024 fue un año en el que las finanzas se destacaron, pero el 2025 va a ser ‘aburrido’ en ese sentido. Si hacés un plazo fijo en pesos y lo dejás, más o menos la proyección es que ganes un 22,23% anual como mucho".

En declaraciones reflejadas por El Cronista, el analista precisó que estos instrumentos ayudan a mantener el poder adquisitivo, al tiempo que proyectó que el dólar “debería variar parecido, pero este es un año más de economía real: si ahorro puede ser en algún 'ladrillo', es algo que tarde o temprano se va a tener que reactivar".

Zuchovicki también sugirió algunos bonos del Tesoro que pueden dar buenos rendimientos: . "Yo confío en la capacidad de pago de la Argentina. Entonces te digo, hay bonos, que te rinden 14,15% anual en dólares. Me parece un buen ahorro como para mantener”, apuntó, con la sugerencia de "transformar el ahorro en inversión en economía real".

Finalmente, en tiempos en que muchos buscan “el dato” para zafar y pararse para todo el viaje, el analista dejó un consejo más que valioso: "No es un milagro tampoco. La plata se hace trabajando. La inversión financiera te puede dar un complemento, como para mejorar dos o tres puntos, pero la plata se gana trabajando".

El ‘gurú del blue’ y las ‘viudas del dólar’

Por su parte, el asesor financiero Salvador Di Stéfano, conocido como el ´gurú del dólar blue’ pronosticó que el billete verde seguirá navegando en aguas calmas, si bien en un shot de Instagram aseguró que no está de más comprar algunos ‘cara grande’.

"Argentina tiene un plan económico que tiene como pilares el superávit fiscal, bajo nivel de pesos en la economía y tasas de interés positivas -dijo en su último informe-. Esto dio como resultado una inflación a la baja, un peso que se ha revaluado y, en los primeros 15 meses del gobierno, a pesar de tener reservas negativas, el dólar billete sólo aumentó el 20%, mientras que la inflación subió el 180%. Las viudas del dólar blue están muy acongojadas", ironizó.

"Nada hace presumir un salto cambiario en Argentina, hay escasos pesos en la economía, las reservas son negativas, pero el superávit fiscal del sector público y una corriente de inversiones importante hace que el dólar permanezca muy tranquilo", vaticinó.

Pensando en el mediano plazo y subiéndose al trote de Vaca Muerta, Di Stefano pronosticó que dentro de 2 años las exportaciones de energía y minería van a superar a las del agro, "con lo cual la Argentina tendrá una posición en dólares mucho más sólida en el Banco Central".

En ese marco, consideró también que es una buena oportunidad para el ahorro mediante la compra de títulos públicos:

"El bono AL35 en dólares vale u$s 63,80, paga una renta de bolsillo de u$s 4,125 por año, esto te da una tasa de bolsillo del 6,47% anual. Esto sin contar la probable revalorización del bono, un acuerdo con el FMI debería posicionarlo en torno de u$s 72,50 lo que daría lugar a una ganancia de capital adicional del 13,7%", argumentó.

Uno que la ve: “No hay atraso cambiario”, pero sí “hay salarios atrasados”

El economista Fernando Marull sale al cruce de aquellos que dicen que hay atraso cambiario y no duda en afirmar que no existe ese fenómeno.

“Mi lectura es que el Central está comprando dólares. Claramente hay más oferta que demanda no solamente en el mercado oficial sino también en el dólar blend. Estarían comprando muchos más dólares si no estuviera el blend. Coincido con el Gobierno que el orden macro te genera una cierta apreciación cambiaria -dijo en declaraciones a El Cronista-. Pero los salarios todavía están casi 40% abajo en dólares oficiales que hace siete años atrás”.

El economista cercano al ‘círculo rojo’ consideró que los salarios irán subiendo paulatinamente, al considerar que hoy se encuentran en un promedio de 1.000 dólares, mientras que históricamente ese valor de referencia se ha encontrado en los 2.000 dólares mensuales.

Del mismo modo, coincidió en que no ve un escenario de devaluación en el corto plazo, al considerar que habrá superávit comercial y energético, además de que para fines de marzo y principios de abril se espera el inicio de la cosecha gruesa, que vuelve a generar ingresos de divisas. (Con información de El Cronista, Ambito y SDS).