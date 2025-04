El dólar oficial aumentó 63 centavos y cerró a $1.233,89 para la venta, según el promedio de cotizaciones publicado por el Banco Central. En el Banco Nación, tomado como referencia general, cerró en $1.230.

El dólar blue cerró sin cambios a $1.285 para la venta, según un relevamiento realizado por Ámbito Financiero.

El dólar mep cotizaba esta tarde a $1.237, en lo que representaba una caída del 1,2% con respecto a los valores del lunes.

Aunque el Banco Central no tuvo que intervenir, las reservas tuvieron un fuerte salto con el desembolso de US$ 12.000 millones por parte del FMI. Según informó la entidad, superaron los US$ 36.799 millones.