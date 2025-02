En el ciclo lectivo 2025, algunas matrículas de escuelas privadas alcanzan los $500 mil en Comodoro

En educación, el ciclo lectivo termina siempre en marzo por las mesas de exámenes complementarios. En ese marco, Rafael Federico, referente de los gerentes y propietarios de colegios privados de la ciudad, señaló que la mayoría se encuentra estamos en la última etapa de las inscripciones. “El lunes ya comienza el calendario académico de nivel inicial, jardín maternal y jardín de infantes”, indicó.

En paralelo, explicó que -por estos días- están recibiendo a los nuevos egresados de primaria, que son estudiantes que ingresan a primer año de secundaria y deben realizar el sistema de nivelación.

MATRÍCULAS

En el caso del Colegio Leonardo Da Vinci, cuentan con doble escolaridad en el jardín de infantes. “Los chicos pueden quedarse a almorzar y hacer una serie de talleres”, precisó Federico.

Respecto al valor de las cuotas actuales, informó que, en esta institución “comenzaron con un valor de la cuota de marzo, igual al de diciembre”, y anticipó que “los aumentos van a surgir a partir del mes de abril”.

En relación a ello, explicó que “marzo es un mes muy complicado para los padres, en el sentido de que tienen muchos gastos. Entonces, hay que tener un poco de empatía también en eso con las familias. Comprar uniformes, organizar el ciclo académico, padres que tienen dos o tres hijos en el sistema educativo. Entonces, decidimos mantener tener esto, ya que hay un poco más de estabilidad que el año pasado”, argumentó.

CUOTAS POR NIVELES

En el jardín “Mona Lisa”, “la matrícula tiene un valor de $500.000, la inscripción y la cuota es la última de diciembre que son 130 000 pesos. Hay otros establecimientos del mismo nivel que están llegando más o menos a $200.000 pesos, o un poquito más arriba, pero no más que primaria”, puntualizó.

En el caso del nivel primario, “la cuota tiene un valor de $270.000. En secundaria, el costo mensual puede rondar los $300.000. Otros colegios, en cambio, “llegan a $450.000. Todo depende de la cantidad de alumnos y la estructura del colegio”.

Aquellos con precios más elevados, destacó Federico, “a veces ofrecen una doble escolaridad y en relación a la masa de alumnos se hacen los cálculos. Es decir, ‘la cantidad de alumnos dividido la cantidad de gastos, también te da la cuota mensual’. Cuanto menos alumnos tenés, los gastos también matemáticamente se dan de esa manera. Cada colegio es un mundo en su interior, en función de los sueldos también, porque no todos los colegios privados pagan los mismos sueldos de docentes”, desarrolló.

En ese marco, remarcó que “los colegios privados en los meses de enero y febrero no cobran cuotas. Y son los meses en donde hay que bancar también los sueldos de los docentes y todas las remodelaciones edilicias que tienen los colegios, porque no hay alumnos y hay que aprovechar ese poco tiempo para pintar, renovar contra reloj”. Y continuó, “entonces son dos meses importantes enero y febrero para los colegios privados porque hay mucho gasto también, a pesar de que no hay clase”.

CANTIDAD DE ALUMNOS EN 2025

En relación al traspaso de alumnos hacia la educación pública, el referente de los gerentes y propietarios de colegios privados indicó que “no se vio tanto como en el 2024, pero hubieron. Y agregó, "tenemos una sociedad, una Argentina todavía herida.

“Los padres están recortando. Se vio un poco de baja también en la matriculación de jardín, no tanto en primaria ni secundaria, porque los chicos ya están en la institución. Y estos últimos incluso terminando”, sostuvo.

Y concluyó, “hasta que no tengamos una estabilidad definifiva, los padres no pueden proyectar. Es una decisión importante en la que se toma en marzo”.