Empleo en caída libre: Santa Cruz perdió casi 11.000 puestos en un año
El ajuste nacional, la salida de inversiones y la dependencia petrolera agravan un escenario social cada vez más crítico.
El empleo formal en Santa Cruz atraviesa una de sus peores crisis en la última década. Según el Informe de Análisis del Empleo Formal en la Patagonia Sur (2024-2025), la provincia perdió 10.700 puestos registrados desde diciembre de 2023, lo que significa una caída del 7,9% interanual hasta junio de 2025.
La baja se sintió con más fuerza en el primer semestre de este año, con 6.000 empleos menos respecto a diciembre de 2024, golpeando a sectores estratégicos como petróleo, construcción y comercio.
Una crisis que abarca a toda la Patagonia Sur
El derrumbe no se limita a Santa Cruz. El informe señala que, en conjunto, la Patagonia Sur perdió más del 9% del empleo formal en apenas seis meses. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, se destruyeron 26.000 puestos registrados, lo que equivale al 13% del empleo privado formal de la región.
La recuperación que se había dado en la segunda mitad de 2024, gracias a precios internacionales favorables, fue apenas un respiro. En 2025 quedó en evidencia la falta de inversión, la dependencia de recursos no renovables y las políticas nacionales de ajuste.
Realidad provincia por provincia
🔻Santa Cruz: La salida de YPF y los retiros voluntarios en el sector petrolero significaron la pérdida de 2.800 trabajadores, lo que arrastró también a la construcción por la paralización de la obra pública.
🔻Chubut: Con 10.000 empleos menos en el primer semestre de 2025, registra una caída del 10,1%, principalmente por despidos en yacimientos y un freno del 20% en la obra pública. La inversión petrolera se fue hacia Vaca Muerta y la economía local quedó sin sostén.
🔻Tierra del Fuego: Perdió 5.300 empleos desde diciembre de 2023, pero enfrenta un riesgo mayor: su régimen industrial. La decisión del Gobierno nacional de eliminar aranceles a las importaciones amenaza a 6.000 trabajadores de la industria electrónica.
Consecuencias sociales y un futuro incierto
El informe -publicado por el Nuevo Día- advierte que la crisis no es solo de números: el aumento de la pobreza y la informalidad puede provocar un éxodo poblacional y agravar la fractura social en la región.
Como salida, se plantea la necesidad de diversificar la economía, atraer inversión en infraestructura clave como puertos y generar acuerdos políticos que frenen el deterioro de la calidad de vida en el sur argentino.
Con información de Diario Nuevo Día, editada y redactada por un periodista de ADNSUR