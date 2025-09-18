El empleo formal en Santa Cruz atraviesa una de sus peores crisis en la última década. Según el Informe de Análisis del Empleo Formal en la Patagonia Sur (2024-2025), la provincia perdió 10.700 puestos registrados desde diciembre de 2023, lo que significa una caída del 7,9% interanual hasta junio de 2025.

La baja se sintió con más fuerza en el primer semestre de este año, con 6.000 empleos menos respecto a diciembre de 2024, golpeando a sectores estratégicos como petróleo, construcción y comercio.

Una crisis que abarca a toda la Patagonia Sur

El derrumbe no se limita a Santa Cruz. El informe señala que, en conjunto, la Patagonia Sur perdió más del 9% del empleo formal en apenas seis meses. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, se destruyeron 26.000 puestos registrados, lo que equivale al 13% del empleo privado formal de la región.

La recuperación que se había dado en la segunda mitad de 2024, gracias a precios internacionales favorables, fue apenas un respiro. En 2025 quedó en evidencia la falta de inversión, la dependencia de recursos no renovables y las políticas nacionales de ajuste.

Realidad provincia por provincia

🔻Santa Cruz: La salida de YPF y los retiros voluntarios en el sector petrolero significaron la pérdida de 2.800 trabajadores, lo que arrastró también a la construcción por la paralización de la obra pública.

🔻Chubut: Con 10.000 empleos menos en el primer semestre de 2025, registra una caída del 10,1%, principalmente por despidos en yacimientos y un freno del 20% en la obra pública. La inversión petrolera se fue hacia Vaca Muerta y la economía local quedó sin sostén.

🔻Tierra del Fuego: Perdió 5.300 empleos desde diciembre de 2023, pero enfrenta un riesgo mayor: su régimen industrial. La decisión del Gobierno nacional de eliminar aranceles a las importaciones amenaza a 6.000 trabajadores de la industria electrónica.

Consecuencias sociales y un futuro incierto

El informe -publicado por el Nuevo Día- advierte que la crisis no es solo de números: el aumento de la pobreza y la informalidad puede provocar un éxodo poblacional y agravar la fractura social en la región.

Como salida, se plantea la necesidad de diversificar la economía, atraer inversión en infraestructura clave como puertos y generar acuerdos políticos que frenen el deterioro de la calidad de vida en el sur argentino.

Con información de Diario Nuevo Día, editada y redactada por un periodista de ADNSUR