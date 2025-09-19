El Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó la obligación que tenían las personas físicas que exportan servicios de convertir parte de sus ingresos en pesos . Desde ahora, quienes trabajen para clientes o empresas en el exterior podrán cobrar en dólares y usar ese dinero directamente en una cuenta bancaria en Argentina.

Hasta ayer, había un límite anual: se podían recibir hasta USD 36.000 sin restricciones. Si el monto superaba esa cifra, el excedente debía liquidarse obligatoriamente en el mercado oficial y acreditarse en pesos, como ocurre con cualquier exportación de bienes. Esa exigencia ya quedó sin efecto.

“Con la nueva normativa, los cobros por exportación de servicios no tendrán imposición alguna para ser liquidados”, explicó el BCRA. Esto significa que un programador, diseñador, consultor o profesional del sector de la economía del conocimiento podrá cobrar todo su salario en dólares y mantenerlo en su cuenta local sin topes.

La medida impacta especialmente en quienes perciben ingresos mensuales superiores a USD 3.000, un rango habitual en empleos vinculados a la tecnología o a contratos con empresas extranjeras.

Hasta ahora, muchos trabajadores buscaban alternativas para evitar el cepo: cobraban en criptomonedas, pedían depósitos en cuentas en el exterior o encontraban otros mecanismos informales. Con esta decisión, esos ingresos podrán recibirse en bancos argentinos de manera directa.

El Banco Central también dispuso que los bancos no podrán cobrar comisiones por la acreditación de transferencias en dólares desde el exterior. Podrán cobrar un costo por el mantenimiento de la cuenta, pero no un cargo fijo ni variable cada vez que ingrese dinero. Esta norma también alcanza a quienes reciben fondos propios o ayuda de familiares desde afuera.

Los únicos costos que sí podrán trasladarse a los clientes serán los que cobren bancos del exterior al hacer la transferencia, siempre que estén debidamente documentados.

En definitiva, la decisión está en línea con el levantamiento del cepo cambiario para personas físicas que se implementó en abril. Si hoy cualquiera puede comprar dólares sin límites ni cupos, no tenía sentido obligar a los exportadores de servicios a vender parte de sus ingresos en pesos.