Elecciones 2025: cómo cuidar tu ahorro mientras se despeja el mapa político

Se acerca la elección de medio término y, en estas semanas previas, la economía argentina no da tregua. El Banco Central volvió a subir las tasas para contener al dólar y, con la incertidumbre política a flor de piel, el tipo de cambio y las expectativas se mueven como hojas al viento. En este contexto, mientras muchos se agarran del sillón y esperan a ver qué pasa con el rumbo del país, otros buscan opciones para que el ahorro no se derrita ante la incertidumbre.

En un informe reciente, InvertirOnline (“Elecciones 2025: ¿Cómo invertir en un mercado desafiante?”, publicado el 27 de agosto de 2025), se describen distintas alternativas de inversión según perfiles de riesgo. Aquí las repasamos esas alternativas, pensando en cómo estas herramientas pueden servir para cuidar la economía de casa.

Los gobernadores patagónicos apuestan a los provincialismos: radiografía de candidatos en una elección que medirá los ánimos de la "media gestión"

Como siempre aclaramos en este espacio: esto no constituye recomendación para invertir ni promesa de resultados financieros. La idea es presentar opciones para el análisis, que cada lector podrá profundizar antes de decidir, recordando siempre la conveniencia de consultar con un asesor o su banco de confianza.

El informe advierte que la política monetaria sigue con un sesgo contractivo, buscando absorber pesos y mantener la estabilidad cambiaria. La inflación de julio se ubicó en torno al 1,9 %, con un índice núcleo del 1,5 % -el más bajo en siete años-, mientras el tipo de cambio se sostiene cerca de los $1.350, con jornadas que lo muestran tensionando hacia arriba, pero contenido gracias a la intervención oficial.

Elecciones 2025: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y los delegados en los comicios de octubre

Atención, ahorrista conservador: el plazo fijo volvió a hablar fuerte

Para quienes prefieren no complicarse, el plazo fijo es como ese colchón que no falla. Según El Cronista, esta semana los bancos, por nueva norma del BCRA, subieron las tasas de plazo fijo y ya superan el 4 % mensual como herramienta para enfriar la presión sobre el dólar.

Es decir: se puede encontrar una opción que, con solo dejar los pesos quietos 30 días, rindan bien y sin mayores complejidades, con un rendimiento que promete superar ampliamente a la inflación mensual. Elecciones Chubut 2025: todos los candidatos a diputados ante el cierre de listas de este domingo

Alternativas según tu estilo

Volviendo al informe de IntertirOnline, propone sugerencias que empiezan por el Cedear de Coca Cola, u otros como Berkshire Hathaway. Como ya explicamos en otros informes de esta sección, este instrumento es como tener una porción de una empresa extranjera, que se puede comprar en pesos, pero puede ofrecer rendimientos en dólares.

Para un paraguas mayor contra una posible devaluación, el informe propone Bonos dollar-linked cortos (por ejemplo, enero 2026). Te aseguran que, si el peso cae, vos no te hundís con él.

En ese punto, el análisis pondera dos instrumentos específicos. Uno es el Bopreal Serie 1 Strip C (BPOC7), que cuenta con un vencimiento efectivo en la primera mitad de 2027, ofreciendo un rendimiento cercano al 8 % anual con acotada volatilidad de precios.

De Virginia Gallardo a Jorge Porcel Jr.: uno por uno, los famosos candidatos en las elecciones 2025

Por otro, el bono soberano dollar linked con vencimiento en enero de 2026 (D16E6), que ajusta capital por la evolución del tipo de cambio oficial, funcionando como cobertura cambiaria directa frente a potenciales movimientos del dólar.

“Ambos activos cumplen con la función de cubrirse del riesgo cambiario sin quedar excesivamente expuestos a la volatilidad electoral, configurando una cartera defensiva y adecuada para perfiles de inversión que prioricen estabilidad”, señala el informe.

Para quienes se animen a dar un paso más, si confían en un cambio de clima político, el informe sugiere bonos a más largo plazo (como Global 2035). La ganancia ofrecida, en más largo plazo, es mayor, pero también es más alto el riesgo.

Elecciones 2025: uno por uno, cuáles son los candidatos neuquinos al Congreso

“Este bono ofrece un perfil riesgoso con un rendimiento del 12% anual, dado que su valuación depende en gran medida de la capacidad del país de recomponer acceso al mercado internacional”, explican desde InvertirOnline.

Para los más arriesgados, que apuestan por el empuje local, acciones como Pampa Energía o Transportadora de Gas del Sur, es otra de las alternativas mencionadas.

Ajustar cinturones ante posibles turbulencias

En estas semanas, cuidar la economía de casa no es cuestión de adivinar qué va pasar después de las elecciones, sino poner el ahorro donde haya algo de tranquilidad, aunque sea mes a mes. El plazo fijo volvió a ser una opción, al menos en el corto plazo. Las opciones financieras más sofisticadas prometen mejores resultados, pero también con más alto riesgo.

Llegan los productos importados a los supermercados: cuestan hasta 75% menos que los nacionales

La clave es no quedar congelado, sino moverse con cuidado, sin perder de vista las decisiones que día a día se van conocimiento en materia económica y financiera. Todo indica que el escenario seguirá “movidito” hasta el próximo 26 de octubre.