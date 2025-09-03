ECONOMÍA
El riesgo país tuvo un fuerte salto, rozó los 900 puntos y alcanzó el máximo en cinco meses
El indicador registró una suba de 7,3% durante la jornada de este miércoles. Ocurre luego de la decisión del Gobierno de intervenir para frenar la escalada del dólar.
El riesgo país registró este miércoles un salto de 7,3% hasta los 898 puntos, que lo llevó a su nivel más alto desde el 10 de abril pasado, en medio de la volatilidad de los mercados por la tensión preelectoral.
El indicador que elabora JP Morgan quedó al borde de los 900 puntos, luego de haber roto la semana pasada la barrera de los 800 puntos con una suba de 14%.
El riesgo país mide la diferencia de tasa de interés que un país paga por su deuda, en comparación con los Bonos del Tesoro Americano.
Este miércoles los bonos operaron con tendencia mixta. El AL35 registró una baja de 0,08% y el AL35 una suba de 0,20%.
Noticia en desarrollo
Con información de Noticias Argentinas, editada por un periodista de ADNSUR
