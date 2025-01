Neuquén y las transferencias automáticas de Nación: la provincia perdió 9 puntos y Figueroa compensa con impuestos y regalías Durante 2024, las transferencias automáticas a las provincias cayeron un 9,8% y no hubo una sola jurisdicción que no cerrara a la baja. Neuquén no fue la excepción. A pesar de no haber sido la más perjudicada de la Patagonia, en el acumulado del año perdió 9 puntos porcentuales con respecto a 2023.