Después de la última baja de tasas de interés aplicada por el Banco Central, que quedaron en torno al 25% anual, el plazo fijo quedó nuevamente por debajo de algunas billeteras virtuales, que ofrecen entre 29 y 27%.

La mayoría de los bancos ofrece hoy alrededor de un 2% de tasa efectiva mensual, lo que significa que quedan cerca de compensar a la inflación, si es que se cumplen las proyecciones que ya anticipan que enero y febrero van a estar cerca de ese número.

Según el Banco Central, las tasas de plazo fijo que presentaban los bancos en la primera semana de febrero era la siguiente:

Banco Tasa de Plazo Fijo (%) Banco Nación 25% Banco Provincia 26,5% Banco Ciudad 25% Banco Santander 24% Banco Galicia 25% BBVA 27,5% Banco Macro 26,5% Banco Galicia Más (ex HSBC) 25% Banco Credicoop 25% Banco ICBC 27,8%

Una carrera de bonos para ganarle a la inflación, al dólar y al plazo fijo: ¿Cuál es el gran campeón?

Por ejemplo, para un depósito de 500.000 pesos, en 30 días el rendimiento sería de unos 10.000 pesos. Esta es la tasa que hoy ofrecen bancos como Nación o Galicia, que al cierre de este informe te daban algunos pesitos más, alcanzando los 10.416 pesos. El más alto en el ranking, de todos modos, era el Macro, con un 2,2%, con una 'ganancia' de 11.041 pesos.

Igualmente, algunas billeteras virtuales tenían rendimientos más altos. Tal el caso de Naranja X, con el 29% anual, que dejan el interés más cerca del 2,5%. Así, por los mismos 500.000 pesos, en 30 días se retira una adicional de 12.500 pesos.

¿Es un buen momento para cambiar de auto, o conviene esperar a que los precios bajen más?

La tasa más alta la ofrece Ulalá, con un 32%, mientras que Mercado Pago quedó relegada a un 27,5%, lo que reportaría unos 11.300 pesos al cabo de 30 días.

La tabla de posiciones de las billeteras virtuales es la siguiente:

Billetera Virtual TNA (%) Límite Cocos 33,1% - Ualá 32% $750.000 Naranja X 29% $600.000 Personal Pay 28,1% - Mercado Pago 27,5% - Prex 27,3% - IEB+ 25,7% -

No son grandes ganancias, pero al menos evitan perder contra la inflación, que supuestamente está mucho más controlada, con estos índices oficiales que, según algunos economistas, en abril perforarían el piso del 2%.

Párrafo aparte, aquellos números contradicen la ‘sensación’ en el supermercado y en la verdulería del barrio, ni hablar en las carnicerías, donde los precios trepan bastante más por arriba que ese índice oficial.

Cambios en los plazos fijos: ¿cuánto obtengo si invierto uno, dos o diez millones de pesos?

SI AHORRASTE EN DÓLARES, PERDISTE

Perder, lo que se dice perder, le pasó a un amigo de este espacio, que escribió para contar su experiencia con el dólar, durante los últimos 13 meses. Para evitar los detalles, digamos rápidamente que el lector había cobrado por la venta de un auto un monto de 5 millones de pesos, en diciembre del año pasado. Como tenía otro vehículo, decidió guardar esa plata.

"Lo primero que hice fue ir a comprar dólares -relató-, que es lo que mi viejo siempre hacía cada vez que le sobraba un mango. Los compré y los dejé guardados, a la espera de que suba, como pasa siempre en el país y casi que me fui olvidando, los dejé ahí a ver qué pasaba, mientras seguía en lo mío".

El amigo lector se sintió un poco aliviado cuando a mitad del año pasado, allá por el 15 de julio, vio que el dólar blue se acercaba a los 1.500 pesos.

Impuesto inmobiliario: qué es, cómo se calcula y cuánto aumentará en 2025 en cada provincia

"Con los 5 millones que había invertido, en ese momento saqué la cuenta y ya tenía más de 7 palos, si no recuerdo mal, cuando estaba a 1.480 pesos", recordó. Efectivamente, la cuenta daba 7,4 millones de pesos. O sea que había ganado casi un 50%, frente a los 5 millones iniciales.

No le había ganado a la inflación de la primera mitad del año, que fue bastante alta, porque alcanzaba un 87% en los primeros 7 meses del año, pero al menos no quedaba tan atrás.

Sin embargo, pese a la expectativa de que el dólar iba a seguir subiendo, desde agosto empezó a bajar, sosteniéndose en valores de entre 1.300 a 1.200 pesos, llegando por debajo de esos precios en algunos momentos del último bimestre del año (1.080 pesos, el 12 de diciembre).

Pensiones No Contributivas: cuáles son los requisitos, cómo solicitarlas y cuándo se cobra en febrero

En esta primera semana de febrero, nuestro amigo necesitó vender esos 4.975 dólares que había comprado el primer día hábil de 2024, cuando pagó 1.005 pesos por cada billete verde. Ahora, en cambio, recibió 1.215, con un conocido que le hizo el favor de pagarle el precio de venta (si iba a la casa de cambio, hubiera recibido menos todavía, con el precio de compra).

Para no extender el relato, digamos que el buen hombre obtuvo solamente 6.044.000 pesos, o sea un 21% más que los 5.000.000 que tenía al comienzo del año. Frente a una inflación que en todo 2024 acumuló un 118%, la pérdida fue más que importante. Para mantener el poder adquisitivo, hubiera necesitado un instrumento que le devolviera, a valores de hoy, al menos unos 5.900.000 adicionales, es decir que debería contar con 10.900.000 pesos. Sin embargo, la cifra que hoy tiene representa sólo un 55% de ese valor, perdiendo el 45% restante.

No es el dólar: cuáles son las inversiones que más rentabilidad le dieron a los ahorristas en enero de 2025

CUÁNTO RINDIERON LOS PLAZOS FIJOS

Si el mismo ahorrista hubiera resuelto depositar la plata en plazos fijos, renovándolo todos los meses, a lo largo de un año habría alcanzado un rendimiento acumulado del 75%, siempre que hubiera reinvertido sucesivamente el capital y los intereses mensuales, para hacer el denominado interés compuesto.

De esa manera, los 5.000.000 de pesos iniciales hubieran crecido hoy hasta los 8.750.000 pesos, lo que sigue quedando por debajo de la inflación, pero al menos es una pérdida de menor impacto que el ahorrista que se quedó con “los dólares quietos, bajo el colchón”.

En el primer día hábil de febrero: ¿a cuánto cerró el dólar "blue"?

En cambio, hubo un instrumento que logró ganarle ampliamente no sólo al dólar, sino también a la inflación. Se trata del plazo fijo UVA, que tuvo un rendimiento más que interesante en el último año. Aunque no es muy promocionado por los bancos y no todas las entidades lo ofrecen, fue una alternativa más que válida.

De acuerdo con una calculadora que dimos a conocer en un informe de enero de 2024, en esta misma sección, si el mismo ahorrista que tuvo pérdidas con la compra de dólar blue hubiera invertido los mismos 5.000.000 de pesos en un plazo fijo UVA, a fines de enero de este año habría obtenido unos 13.500.000 de pesos.

Caputo: "el dólar no está atrasado, sino que los precios están adelantados"

Según se puede constatar con la planilla de cálculos, el rendimiento total fue del 173%, muy por encima del 118% de inflación acumulada a lo largo de todo 2024. Si se hubiera hecho en dos etapas, de 180 días cada una, la ganancia habría sido menor, porque la calculadora muestra que hasta julio el rendimiento fue del 120% y en los siguientes 180 días, fue del 23%.

Claro, nadie tiene la ‘bola de cristal’, mucho menos frente a la economía argentina, para tener certezas antes de decidir dejar la plata parada durante todo un año adentro de un banco. Pero el que se animó y lo hizo, salió ganando.