Este martes 7 de octubre, el oro volvió a captar todas las miradas en los mercados internacionales al alcanzar un nuevo nivel sin precedentes. El metal precioso continúa consolidándose como uno de los refugios más buscados por los inversores en tiempos de alta incertidumbre y volatilidad financiera.

Durante varias jornadas consecutivas, su cotización mostró una tendencia alcista sostenida, impulsada por un conjunto de factores globales que exceden la oferta y la demanda habitual. Entre estos se destacan el cierre administrativo del gobierno de Estados Unidos, la debilidad del dólar a nivel mundial y las especulaciones sobre futuros recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Fue justamente durante esta jornada cuando el oro superó por primera vez la barrera de los US$4.000 por onza, llegando a un máximo histórico de US$4.009. Este nuevo récord se suma a un incremento acumulado superior al 50% en lo que va del año, consolidando al metal como un activo clave en el actual escenario económico.

Tres supermercados anunciaron rebajas de hasta 50% en artículos de bazar hasta agotar stock

UN REFUGIO EN TIEMPOS DE TENSIÓN

En momentos de volatilidad financiera, el oro vuelve a ser protagonista como activo refugio. Así lo entienden tanto los inversores institucionales como los bancos centrales, que están reforzando sus reservas en el metal.

Desde Wall Street, las proyecciones también se ajustan al nuevo escenario. Goldman Sachs elevó su pronóstico y estima que la onza de oro podría alcanzar los US$4.900 en los próximos 12 meses. Apenas en agosto, esa misma entidad había fijado su estimación en US$4.300.

ANSES relanzó nuevos créditos para jubilados y AUH de hasta $50.000.000: cómo solicitarlos

"El aumento sostenido en el precio del oro responde a una fuerte demanda tanto de bancos centrales como de inversores occidentales", explicaron desde la firma financiera.

Con esta nueva marca, el oro acumula siete semanas consecutivas al alza, reforzando su rol como valor de resguardo frente a la creciente tensión económica y política en el escenario internacional.

INVERTIR EN ORO DESDE ARGENTINA: CUATRO ALTERNATIVAS PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS AHORRISTAS

Con el precio del oro en niveles récord, cada vez más inversores argentinos buscan formas accesibles para posicionarse en este activo desde el mercado local. Según explica Maximiliano Donzelli, de IOL, existen diferentes herramientas para hacerlo, según el perfil de cada inversor.

Gran oportunidad: un supermercado ofrece calzado y ropa desde $6.000

1. Oro físico: La opción más tradicional es la compra directa de lingotes o monedas a través de bancos, casas de cambio especializadas o joyerías. Permite tener el metal en forma tangible, aunque requiere medidas de resguardo y seguridad para su almacenamiento.

2. Cedear del ETF GLD: Una de las formas más simples y accesibles es invertir en el cedear del ETF GLD, un instrumento que replica el valor del oro físico almacenado en bóvedas. A diferencia de otros productos, no se basa en futuros, lo que reduce el riesgo financiero.

3. Cedears de empresas mineras: Otra alternativa consiste en adquirir cedears de compañías que se dedican a la extracción de oro, como Barrick Gold (GOLD) o Harmony Gold Mining Company (HMY). Estas firmas cotizan en la Bolsa de Nueva York y pueden operarse en el mercado argentino mediante CEDEARs.

¿Tiene fecha de vencimiento el Monotributo? El riesgo para más de 5 millones de trabajadores

4. Paxos Gold (PAXG): Para quienes prefieren operar en el mundo cripto, PAXG es un token digital que representa una onza de oro físico. Combina la seguridad del respaldo en oro real con la agilidad de las transacciones en blockchain.

La nueva escalada del oro no solo refleja la búsqueda de refugio por parte de los inversores, sino también las señales de fragilidad que emite la economía global. Su precio habla de temores, especulaciones y también de oportunidades.

Con nuevos récords a la vista y perspectivas optimistas en los mercados, el oro vuelve a consolidarse como una de las grandes vedettes del mundo financiero. Y su recorrido, lejos de haber terminado, podría estar apenas comenzando.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR