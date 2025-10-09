En medio de un escenario marcado por tensiones financieras y desafíos estructurales, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, anunció que pronto se conocerán novedades importantes sobre la asistencia económica a Argentina, anticipando que el próximo programa podría ser un punto de inflexión en la relación bilateral.

Con un tono optimista, subrayó la necesidad de fortalecer las reservas internacionales y lograr el respaldo social para superar los obstáculos económicos actuales. En ese marco, planteó un mensaje inesperado sobre la relación entre el país y el organismo.

En una reciente declaración, Georgieva destacó una alternativa financiera innovadora: la potencial transferencia de Derechos Especiales de Giro (DEG) de Estados Unidos a Argentina, tal como ocurrió con Qatar en 2023. Esta modalidad podría ofrecer un respiro a la economía nacional, afectada por presiones internas y dificultades en la acumulación de reservas.

“Este no es el primer programa, pero si me pongo mi sombrero de optimista, tal vez pueda decir que podría ser el último programa del FMI con Argentina”, señaló la titular del Fondo, reflejando un mensaje esperanzador que contrasta con el historial de acuerdos que marcaron la relación entre ambos.

Georgieva remarcó que solo con una base financiera sólida podrá afrontar sus compromisos de deuda y mantener el apoyo social necesario para las medidas económicas. “Cuando el país pueda afrontar las obligaciones del servicio de la deuda y las presiones internas, con una sólida posición de reservas, entonces, por supuesto, podrá continuar implementando sus programas y mantener a la población argentina comprometida”, afirmó.

En un gesto optimista, la directora expresó su visión a largo plazo: “Mi sueño es que Argentina se valga por sí sola. Tiene todos los ingredientes para prosperar; lo que le faltaba era en el ámbito político”.

Este comentario cobra especial relevancia en el contexto político actual, donde la nación se encuentra en plena campaña hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, en medio de una fuerte tensión económica y social. Georgieva también hizo referencia al plan económico impulsado por el candidato Javier Milei, advirtiendo que su éxito dependerá en gran medida del respaldo popular.

“Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico. El éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”, dijo, señalando que la confianza y el apoyo ciudadano son claves para superar los momentos de crisis y garantizar la continuidad de las políticas económicas.

En este sentido, recordó que en casos anteriores la reelección de mandatarios estuvo vinculada a la percepción pública de que las medidas adoptadas eran necesarias y justas. “Necesitamos llevar a la gente con nosotros para resolver un problema que, de otro modo, va a seguir sobre nuestras espaldas y va a arrastrar el crecimiento económico hacia abajo”, explicó.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR