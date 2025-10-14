El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) oficializó un importante cambio metodológico que modernizará la forma en que se mide el costo de vida en Argentina. A través de un comunicado, el organismo informó que implementará una nueva base de cálculo para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la cual comenzará a utilizarse para difundir los resultados de la variación de precios de enero de 2026.

La principal novedad es que la nueva estructura del índice se basará en los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018. Esto significa que la "canasta" de bienes y servicios que se utiliza para medir la inflación se actualizará para reflejar de manera más fiel los patrones de consumo de la población argentina en los últimos años.

Según explicó el Indec, la elección de enero de 2026 para el debut del nuevo indicador responde a una recomendación técnica que busca sincronizar el cambio con el inicio del año calendario. Esta medida facilitará la interpretación de los datos y las comparaciones anuales. Durante los meses previos a su implementación, el organismo convocará a reuniones técnicas con medios de comunicación y usuarios especializados para explicar en detalle la actualización.

La necesidad de actualizar la canasta de consumo

El IPC actual se calcula sobre la base de una encuesta de gastos de los hogares más antigua. La actualización a la ENGHo 2017-2018 es un procedimiento estadístico estándar y necesario que los institutos de estadística realizan periódicamente para que el indicador de inflación no pierda representatividad. Dicha encuesta es un relevamiento exhaustivo que permite saber en qué gastan su dinero los argentinos y, por lo tanto, qué peso (ponderación) debe tener cada producto o servicio dentro del cálculo general del IPC.

Una de las innovaciones centrales será la adopción de la clasificación internacional COICOP 2018 (Classification of Individual Consumption According to Purpose), un estándar de las Naciones Unidas que permite una mayor desagregación de los datos y mejora la comparabilidad de la inflación argentina con la de otros países.

¿Qué nuevos productos y servicios se medirán?

El cambio más visible para el público será la inclusión en la canasta de bienes y servicios que antes no tenían un peso significativo. En abril pasado, el director del Indec, Marco Lavagna, adelantó que la actualización reflejará los nuevos hábitos de consumo.

Esto incluye la medición de servicios de plataformas de streaming (como Netflix o Spotify), un mayor peso del uso de teléfonos celulares y otros gastos que se volvieron comunes en la última década. El objetivo es que el IPC sea un espejo más fiel de la realidad económica de las familias.

A pesar de estas incorporaciones, Lavagna aclaró que no se esperan variaciones sustanciales en el resultado final del índice de inflación. “Son diferencias pequeñas entre los esquemas. Uno busca el resultado final de la inflación, y por temas internacionales también tenemos que cambiar el esquema”, explicó el economista. El titular del Indec advirtió que el objetivo principal es mejorar la fidelidad de los datos, no alterar el resultado general.

Impacto técnico y continuidad de las series

Desde un punto de vista técnico, el Indec aseguró que el cambio se realizará garantizando la continuidad de las series históricas. Esto se logrará mediante un "empalme" metodológico que conectará la serie antigua con la nueva, permitiendo que las comparaciones interanuales (por ejemplo, enero de 2026 contra enero de 2025) sigan siendo válidas y no presenten saltos estadísticos.

Esta consistencia es fundamental, ya que el IPC no solo mide el costo de vida, sino que también funciona como "deflactor" en las Cuentas Nacionales para calcular variables clave como el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en términos reales. Además, es un indicador de referencia para la actualización de contratos de alquiler, créditos y negociaciones salariales.

Un paso hacia la modernización estadística

La implementación del nuevo IPC a partir de 2026 representa un avance significativo en la modernización de las estadísticas públicas de Argentina. Con una canasta de consumo actualizada y alineada con los estándares internacionales, se espera que el principal indicador de la economía argentina gane en precisión y representatividad, ofreciendo una herramienta más robusta para la toma de decisiones tanto en el ámbito público como en el privado.