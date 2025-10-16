En un momento delicado para la economía argentina y con el telón de fondo de una campaña electoral, el Gobierno nacional apuesta a concretar un movimiento estratégico, activar un swap con Estados Unidos por US$20.000 millones. La operación, que podría cerrarse en las próximas dos semanas, buscaría reforzar las reservas internacionales y enviar una señal clara a los mercados: hay respaldo externo para el plan económico actual.

La confirmación llegó desde Washington, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, participaron de un evento en el Atlantic Council Latin America. Allí, durante una conversación con el analista Jason Marczak, ambos funcionarios compartieron detalles clave del proceso que podría culminar con la activación del canje de monedas.

Un economista aseguró que Milei prepara un “plan de convertibilidad” tras el salvataje de Estados Unidos

Sin embargo, no fue un anuncio aislado; ocurrió poco después de una reunión entre el presidente Javier Milei y el exmandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. Aunque no se revelaron los pormenores del encuentro, el contexto general apunta a una mayor articulación entre Argentina y Washington en términos financieros y políticos.

Además, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anticipó que el nuevo programa de asistencia financiera para el país podría alcanzar los US$40.000 millones, un número que llama la atención en un escenario global cada vez más selectivo con el financiamiento externo.

La minería de uranio gana terreno en Río Negro con empleo local

Según Caputo, los puntos centrales de la negociación ya estarían resueltos: “Con suerte, muy pronto podremos ejecutar el marco y el acuerdo que contendrá los términos del canje”, señaló el ministro. A su vez, confirmó que la agenda internacional del Gobierno incluye reuniones con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) y autoridades del Banco Mundial.

Por su parte, Santiago Bausili se refirió al swap y reveló que “permitirá reducir la presión sobre las reservas en un contexto de volatilidad electoral”. También dejó en claro que el diseño del acuerdo ya está consensuado, aunque aún restan detalles formales: “Conceptualmente hemos llegado a un acuerdo sobre el diseño del swap, aunque aún seguimos trabajando en la documentación final”.

El Gobierno oficializó el ingreso del proyecto minero Los Azules al RIGI con una inversión de USD 2.700 millones

Durante las últimas dos semanas, según el presidente del BCRA, el equipo económico trabajó intensamente para cerrar los aspectos técnicos del acuerdo, que se asemeja a esquemas existentes como el de México con el Fondo de Estabilización Cambiaria.

Caputo también destacó el respaldo político que ha recibido el programa económico por parte de la administración estadounidense: “El apoyo de Estados Unidos a nuestro programa económico es espectacular. Han sido muy claros en que mientras mantengamos los fundamentos fiscales y monetarios, seguirán acompañando”.

Una diputada libertaria cargó contra Milei: “En Argentina se muere de hambre..."

Aunque el swap con Estados Unidos puede representar un alivio inmediato, la pregunta de fondo sigue siendo si estas medidas logran consolidar un camino sostenido para la economía argentina o si se trata de soluciones de corto plazo en medio de un ciclo electoral. Lo cierto es que, al menos por ahora, el respaldo internacional parece estar y el Gobierno apuesta a capitalizarlo.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR