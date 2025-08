En medio de una creciente tensión cambiaria, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la primera revisión del acuerdo con Argentina y habilitó un nuevo desembolso de US$2000 millones, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo. El giro permitirá reforzar las reservas del Banco Central y, según el Gobierno, buscará contener el avance del dólar.

Con este envío, el FMI ya transfIrió US$14.000 millones de los fondos acordados en abril, es decir, el 70% del total comprometido. En 2025 restará un solo giro, previsto para fin de año por US$1000 millones, y el resto se completará entre 2026 y 2029 mediante transferencias escalonadas de aproximadamente US$500 millones cada una.

La aprobación del FMI llega luego de una semana marcada por la volatilidad cambiaria, donde el dólar minorista subió $80 y el mayorista, $84, acentuando el nerviosismo en la plaza. Caputo atribuyó el fenómeno a tres factores principales:

La caída en la oferta de dólares por el fin de la cosecha agrícola

El exceso de pesos tras la última licitación del Tesoro y el fin de las LEFI

La incertidumbre electoral

A este último punto, el ministro lo calificó como “el riesgo kuka”, aludiendo al temor del mercado a un posible regreso de un modelo político intervencionista.

“Ante el riesgo ‘kuka’ o la incertidumbre política, algunos deciden cubrirse. No es nada que no hayamos esperado”, sostuvo Caputo. “El tipo de cambio flota. Puede subir o puede bajar. El Banco Central interviene en el piso o en el techo de la banda, no hay otra intervención”, agregó.

LA FLEXIBILIZACIÓN DEL ACUERDO POR PARTE DEL FMI

El staff del FMI reconoció en su informe que Argentina no logró cumplir la meta de acumulación de reservas internacionales netas para junio. Sin embargo, el organismo decidió no penalizar el incumplimiento y optó por recalibrar los objetivos del programa.

El acuerdo original exigía cerrar 2024 con reservas netas por US$2400 millones positivas. Con la modificación, el nuevo objetivo pasa a ser US$2600 millones negativas, un recorte de US$5000 millones, en línea con lo anticipado por Caputo días atrás en una transmisión en vivo.

Este nuevo esquema continuará flexibilizándose de forma progresiva hasta el cuarto trimestre de 2027, cuando la Argentina deberá alcanzar una acumulación neta de US$22.900 millones.

ASÍ ES EL CALENDARIO DE REVISIÓN DEL FMI CON ARGENTINA

Además de la flexibilización de metas, el FMI reprogramó las futuras revisiones técnicas y criterios de desempeño del acuerdo. A continuación, el cronograma completo:

Segunda revisión: 23 de enero de 2026

23 de enero de 2026 Tercera revisión: 31 de julio de 2026

31 de julio de 2026 Cuarta revisión: 31 de enero de 2027

31 de enero de 2027 Quinta revisión: 31 de julio de 2027

31 de julio de 2027 Sexta revisión: 31 de enero de 2028

31 de enero de 2028 Séptima revisión: 31 de julio de 2028

31 de julio de 2028 Octava revisión: 31 de enero de 2029

Este esquema de seguimiento técnico será clave para definir nuevos desembolsos y evaluar el cumplimiento de compromisos estructurales.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR