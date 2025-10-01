El Gobierno Nacional decidió postergar nuevamente la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que originalmente debía aplicarse el 1° de octubre. Tras dar marcha atrás, este martes se resolvió, mediante la publicación del Decreto 699/2025 en el Boletín Oficial, prorrogar nuevamente la actualización hasta el 1° de noviembre.

El ajuste de los impuestos a los combustibles se realiza cada tres meses tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, tal como indica la Ley 23.966 y sus modificaciones.

La decisión se enmarca en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es la encargada de aplicar los aumentos en enero, abril, julio y octubre. Sin embargo, desde hace años distintos gobiernos han optado por diferir los incrementos mediante decretos sucesivos para evitar un mayor impacto en los precios y la inflación general.

Por su parte, YPF dejó de informar los aumentos mensuales de manera general tras implementar un sistema de “micropricing” en algunas estaciones de Buenos Aires, que ajusta los precios de forma dinámica según demanda, competencia y flujo vehicular. Este modelo elimina la referencia única nacional y permite que los valores cambien en cada punto de venta, tanto hacia arriba como hacia abajo.

Según la petrolera estatal, esta tecnología ya se aplica en 170 corredores y 1.600 estaciones de todo el país. Entre los resultados observados, las ventas nocturnas aumentaron un 28% respecto del promedio de los tres meses anteriores, y dos de cada diez litros vendidos de madrugada se pagan mediante la app, duplicando el uso de pagos digitales.

El objetivo de YPF con este sistema es optimizar márgenes, fidelizar clientes en zonas con alta competencia y mejorar la eficiencia comercial. En las estaciones donde se aplicó la prueba inicial, los precios mostraron incluso reducciones de entre 0,3% y 0,5% en el litro.

En resumen, mientras que otros rubros siguen ajustándose este octubre, los argentinos podrán cargar combustible sin aumento hasta noviembre, aunque los precios continuarán fluctuando de manera dinámica en cada estación según la demanda y el tránsito de cada zona.