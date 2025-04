El Gobierno podría levantar el cepo al dólar antes de lo previsto

El Gobierno argentino se prepara para anunciar este viernes los principales lineamientos de la nueva política de cambio y monetaria acordada con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) , en el marco de un renovado programa de Facilidades Extendidas . Según pudo saber Ámbito a través de fuentes oficiales , el Ejecutivo estaría evaluando adelantar el levantamiento del cepo cambiario, una medida que viene generando expectativa en los mercados financieros.

El acuerdo, que contempla un préstamo de hasta u$s20.000 millones, permitiría al país recomponer reservas internacionales de manera significativa. La titular del FMI, Kristalina Georgieva, confirmó que el Gobierno argentino "se ha ganado" este nuevo crédito gracias al desempeño económico reciente. Además, consideró razonable un primer desembolso equivalente al 40% del total, es decir, unos u$s8.000 millones. Sin embargo, en el entorno oficial no se descarta que el primer tramo supere incluso los u$s10.000 millones.

El equipo económico también negocia activamente líneas de financiamiento adicional con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos multilaterales, por montos que podrían sumar otros u$s10.000 millones. En paralelo, la visita sorpresa del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, es leída como un espaldarazo político clave, en un contexto en el que Argentina emerge como aliado estratégico de Washington en Sudamérica frente a la influencia china.

Con este flujo de dólares, el Gobierno buscará avanzar más rápido en el desmantelamiento del cepo cambiario. Según estimaciones oficiales, las empresas radicadas en el país acumulan alrededor de u$s6.000 millones en utilidades retenidas sin poder girar al exterior, y otros u$s15.000 millones en concepto de préstamos interempresariales y operaciones vinculadas.

Pese a estos movimientos, desde la Casa Rosada insisten en que no habrá una devaluación brusca del tipo de cambio oficial. No obstante, se barajan cambios importantes en el sistema cambiario, como la eliminación del dólar blend —una herramienta resistida por el FMI para generar múltiples tipos de cambio— y una eventual suba moderada del dólar oficial para no perjudicar al sector exportador. Actualmente, este sector recibe un tipo de cambio 5% superior al oficial por el 20% de las divisas que se liquidan a través del mercado financiero.

Otro cambio en análisis es la implementación de un esquema de bandas cambiarias, con un sistema de flotación acotada, en línea con la exigencia del FMI de dotar de mayor flexibilidad al régimen argentino.

A pesar de los esfuerzos por acumular reservas a partir del fuerte superávit comercial, el Banco Central solo logró aumentar las reservas netas en unos u$s5.000 millones desde el inicio de la gestión actual. Esto se debe a que gran parte de esos dólares se destinaron al pago de vencimientos de deuda, en un contexto de escaso acceso al financiamiento externo para hacer roll-over de los compromisos.

La combinación de un nuevo acuerdo con el FMI, el ingreso de dólares frescos y el respaldo de Washington parece abrir una ventana de oportunidad para que la Argentina salga del cepo en el corto plazo. Sin embargo, el éxito de esta estrategia dependerá de la estabilidad política, la dinámica inflacionaria y la respuesta del mercado ante los cambios en las reglas del juego.