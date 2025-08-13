En línea con su política de desregulación, el Gobierno nacional oficializó una reforma en los mecanismos de control sobre productos de consumo. Mediante la Resolución 313/2025, publicada en el Boletín Oficial, se amplió la forma de garantizar los requisitos de calidad y seguridad para ciertos artículos que circulan en el mercado interno.

La normativa permite aceptar ensayos y certificaciones del exterior emitidos por organismos internacionales con probada competencia técnica, con el objetivo de evitar duplicaciones de controles, bajar costos y agilizar los procesos administrativos. Se trata de una modificación clave que impactará tanto en la industria como en la importación de bienes de uso cotidiano.

Los productos alcanzados por el nuevo régimen son:

Encendedores

Anteojos de sol

Bicicletas infantiles

Juguetes

Tableros derivados de madera de fibras y de partículas

Muebles fabricados con esos tableros

Desde la Secretaría de Comercio señalaron que “hasta ahora, se exigía duplicar en el país ensayos, certificaciones y controles ya realizados en el exterior. Además, los fabricantes e importadores debían realizar trámites administrativos que generaban demoras y costos”.

A partir de ahora, se aceptarán ensayos y certificados de productos emitidos por organismos técnicos nacionales o extranjeros acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) o por entidades internacionales homologadas en acuerdos multilaterales. Esto incluye normas técnicas reconocidas mundialmente como:

ISO (Internacional)

EN (Europea)

ASTM (Norteamericana)

IRAM y NM (Argentina y Mercosur)

Además, la resolución actualiza normativas que estaban vigentes desde hace más de 20 años, como en el caso de los juguetes, incorporando estándares más modernos y aplicados a nivel global.

VIGENCIAS Y PERÍODOS DE TRANSICIÓN

Los certificados internacionales tendrán vigencias diferenciadas:

1 año para encendedores y juguetes

4 años para anteojos de sol

2 años para certificados sin vencimiento explícito

Los certificados vigentes bajo las normas anteriores seguirán siendo válidos durante 12 meses, período en el que los fabricantes deberán adaptarse al nuevo esquema.

Desde Comercio indicaron que esta medida elimina más de 12.000 trámites burocráticos por año, disminuye cargas innecesarias y fomenta la competencia al ampliar la oferta de productos. Según el Gobierno, esto también reduce costos tanto para el sector privado como para la administración pública.

Cabe recordar que la actualización se alinea con recientes cambios en el ámbito de la metrología legal, donde también se habilitó la aceptación de certificaciones internacionales del OIML (Organismo Internacional de Metrología Legal) para instrumentos como balanzas, surtidores de nafta o medidores de agua. Esa medida minimiza aprobaciones de modelo y facilita verificaciones técnicas, acelerando procesos sin comprometer la calidad.

Con información de TN y Gobierno de Argentina, redactada y editada por un periodista de ADNSUR