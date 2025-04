PROTOCOLO ANTIPIQUETES EN CHUBUT Iturrioz: "Si quiere, que un juez me meta preso a mí que soy el ministro, no a un policía" El ministro de Seguridad explicó cómo se trabaja en los casos de movilizaciones. El uso de armas no letales, las fuerzas especiales y los controles sobre los transportes de los manifestantes. Críticas por la actuación con el fotógrafo Grillo en CABA.