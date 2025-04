El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scot Bessent, mencionó la posibilidad de otorgar un crédito a Argentina para ayudar a afrontar eventuales “shocks externos” y esta afirmación ha causado diversas reacciones en el país. Sin embargo, el gobierno expresó que la confidencialidad es una parte crucial del acuerdo, por lo que hay “límites” que le prohíben comentar mucho más públicamente sobre el tema.

La situación económica de Argentina ha sido un tema candente, y la mención de un apoyo financiero por parte de Estados Unidos podría ser vista como una señal positiva por algunos, mientras que otros podrían interpretarla como una dependencia de financiamiento externo.

La confidencialidad en las negociaciones es un aspecto común en acuerdos de este tipo, ya que ambas partes buscan proteger sus intereses y mantener un equilibrio en la comunicación. Por lo tanto, aunque la posibilidad de un crédito suene alentadora, es importante considerar que se deben tener en cuenta varios factores antes de que se concrete cualquier tipo de asistencia financiera.

La administración celebró puertas adentro las palabras del funcionario norteamericano, pero aseguró que no solicitará fondos a través de esa vía en el corto plazo. No obstante, reconocieron que ese crédito se puede concretar “con un llamado” en un contexto de una baja en el ingreso de dólares por la soja o de una caída de la economía de Brasil, que es el principal socio comercial de la Argentina.

La Casa Rosada niega que las condiciones del acuerdo contemplen la cancelación del swap de monedas de US$5000 millones con China, a menos que los Estados Unidos le ofrezca un canje de divisas de la Reserva Federal. Se trata de una de las opciones que circuló en Balcarce 50 tras la reunión entre Milei y Bessent, que antes visitó al ministro de Economía, Luis Caputo, en el Palacio de Hacienda.

La Casa Rosada insiste además en que las negociaciones con los Estados Unidos por un acuerdo de baja de aranceles “están avanzadas” y en que buscarán aprovechar las bases del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones (TIFA por Trade and Investment Framework Agreement) para ampliar el marco comercial, según publica TN.

Se trata de las negociaciones que comenzaron con la reunión entre el canciller, Gerardo Werthein, y el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, a comienzos de abril. No obstante, desde la gestion de Javier Milei reconocen que el acuerdo no está a la firma y que todavía no cumplió con todas las condiciones para concretarlo.

Hay versiones que indican que Javier Milei tiene intención de viajar en mayo a Washington para reunirse con su par norteamericano en la Casa Blanca, con el objetivo de profundizar la alianza política con los Estados Unidos con la conformación a mediano plazo de una liga de naciones conservadoras, que incluya a Israel, Italia, Hungría, El Salvador y Ecuador.