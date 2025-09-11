Después del revés electoral sufrido por el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a referirse a la situación económica de la Argentina. Si bien el organismo reconoció algunos avances, también hizo hincapié en los desafíos pendientes: reformas estructurales, mayor previsibilidad en el manejo del dólar y fortalecimiento de las reservas.

La vocera del FMI, Julie Kozack, habló en los días previos a la presentación del Presupuesto 2026 y resaltó: “Esperamos con interés el Presupuesto de 2026 para continuar este progreso, sentar las bases para las reformas fiscales necesarias y consolidar los logros alcanzados hasta la fecha”. Además, celebró los superávits fiscales alcanzados hasta el mes de agosto y remarcó que: “son consistentes con los objetivos del programa”.

SOBRE EL DÓLAR Y LA INTERVENCIÓN DEL TESORO

En las semanas previas a las elecciones, el Tesoro argentino intervino en el mercado cambiario utilizando dólares propios, una maniobra que generó suspicacias sobre su legalidad ante el acuerdo con el FMI.

Kozack aclaró que “nuestro personal fue informado sobre las recientes intervenciones del Tesoro en el mercado cambiario al contado. Según explicaron las autoridades, fueron una respuesta temporal a la mayor volatilidad del mercado”.

“En las conversaciones que el equipo ha mantenido con las autoridades argentinas, hemos enfatizado la importancia de un marco monetario y cambiario transparente, consistente y predecible para ayudar a gestionar la volatilidad del mercado”, agregó.

ACUMULACIÓN DE RESERVAS Y CONFIANZA EN EL PESO

Otro punto central para el FMI es la recomposición de reservas y la estabilidad monetaria. Sobre eso, Kozack señaló que “hemos alentado, por supuesto, a las autoridades a continuar sus esfuerzos para reconstruir las reservas, fortalecer la confianza en el peso, reducir los diferenciales de tasa y asegurar un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital”.

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA

Conocido el dato de inflación de agosto de 1,9% mensual, Kozack destacó el avance: “Reconocemos profundamente el importante progreso en la reducción de la inflación. Esto ha resultado en una inflación mensual inferior al 2% por cuatro meses consecutivos”.

Atribuyó ese resultado a la estrategia oficial: “La política monetaria restrictiva ayudó a limitar una suba del dólar que podría haber impulsado a la inflación”.

Sin embargo, advirtió que mantener esa política de manera indefinida no es viable: “Las mejoras en el marco de gestión monetaria y de liquidez deberían continuar mitigando la volatilidad de las tasas de interés y los efectos negativos asociados en la actividad económica”.

LOS ANTECEDENTES Y EL CONTEXTO

A fines de junio, el Ejecutivo ya había anticipado algunos números clave para el cierre de 2025: un crecimiento estimado del PBI del 5,5%, una inflación anual del 22,7% y un tipo de cambio oficial de $1.229 para diciembre. Sin embargo, las cifras para 2026 aún no fueron informadas y podrían estar sujetas a revisiones según el clima político y los compromisos fiscales.

El mensaje presidencial será transmitido a nivel nacional y fue confirmado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta en X. Allí también se informó que el presupuesto será parte de la llamada “Mesa Federal”.

La creación de la Mesa Federal surge como una herramienta para acercar posiciones, fortalecer la gobernabilidad y alinear las estrategias entre el gobierno central y las administraciones provinciales que comparten la visión del actual liderazgo.

Más allá de su contenido técnico, el discurso de Milei en cadena nacional apunta a recomponer la relación con sectores políticos clave tras la reciente derrota electoral frente a Fuerza Patria en las legislativas bonaerenses. También es un intento por recuperar la iniciativa económica, en momentos en que los indicadores muestran cierta fragilidad y los consensos legislativos siguen siendo esquivos.

El Presupuesto 2026 se presenta como una prueba de fuego para el oficialismo, que deberá lograr apoyos parlamentarios para evitar repetir el escenario del año pasado, cuando no logró aprobar el proyecto.

