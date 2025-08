El FMI flexibilizó metas y suspendió controles hasta 2026: alivio para el Gobierno en año electoral

La Argentina logró una importante concesión del Fondo Monetario Internacional (FMI): además de aprobar la primera revisión del acuerdo en curso, el organismo resolvió relajar la meta de acumulación de reservas y posponer hasta 2026 la próxima revisión integral del programa, en una señal de respaldo al Gobierno nacional en medio de un año electoral clave.

Según confirmó el propio organismo y fuentes del Ministerio de Economía, el cambio más relevante se da en el sendero de reservas netas. El acuerdo original preveía cerrar 2025 con un saldo positivo de US$ 2.400 millones, pero tras la modificación aprobada por el board del FMI, la Argentina podrá terminar el año con un déficit de US$ 2.600 millones, es decir, una diferencia favorable de US$ 5.000 millones en relación con la exigencia inicial.

El FMI aprobó la revisión del acuerdo con Argentina y desembolsará US$2000 millones

Además, se suspendió la revisión correspondiente al tercer trimestre de 2025, que debía realizarse entre octubre y noviembre, y el FMI anunció que la próxima evaluación detallada del programa se postergará hasta 2026. De esta manera, el Gobierno gana margen de maniobra fiscal y político de cara a los próximos meses.

La decisión del organismo multilateral llega tras la aprobación formal de la primera revisión técnica del acuerdo vigente, lo que permitirá al país acceder a un desembolso inmediato de US$ 2.000 millones el próximo lunes. Estos fondos se suman a las reservas del Banco Central y ofrecen cierto respiro en un contexto de escasez de divisas y presión cambiaria.

Renunció Gita Gopinath, número dos del FMI y una pieza clave del acuerdo con Argentina

Desde el Palacio de Hacienda celebraron la medida y destacaron que el nuevo cronograma es “mucho más compatible con la evolución de la macroeconomía”. Así lo expresó el ministro Luis Caputo, quien agregó que el cambio fue “muy bien recibido por el mercado”.

Por su parte, un informe interno del equipo económico del Banco Provincia valoró la modificación como “exigente pero menos que antes” en términos de acumulación de reservas. De hecho, se mantiene como objetivo una meta acumulativa de US$ 5.000 millones hasta diciembre, pero sin la presión de cerrar el año con saldo positivo.

Llegan los productos importados a los supermercados: cuestan hasta 75% menos que los nacionales

Desde Washington, los técnicos del Fondo destacaron que el sendero de acumulación de reservas “se acelerará aún más a partir de 2026” y que se espera alcanzar los objetivos originales del programa para fines de 2027. Esto implica una prórroga tácita en el cumplimiento de las metas estructurales, a cambio de mantener la estabilidad política y fiscal en el corto plazo.

En términos políticos, la decisión del FMI es interpretada como un guiño directo a la administración de Javier Milei, que en los últimos meses intensificó el ajuste fiscal, redujo la emisión monetaria y comenzó un proceso de liberalización económica. En paralelo, el Gobierno insiste en que se encuentra en una etapa de “ordenamiento de las variables” y que necesita “tiempo y credibilidad” para consolidar sus reformas.

Tres supermercados anunciaron que bajan un 15% los precios y los congelan por dos meses

Para algunos analistas, la postergación de la revisión a 2026 funciona como una especie de blindaje técnico que permitirá transitar con mayor previsibilidad el cierre del año y el arranque del próximo, despejando en parte el riesgo de tensiones financieras antes de las elecciones legislativas.