El dólar se mueve y el plazo fijo no rinde: ¿Cuáles son las mejores opciones para cubrir los ahorros?

Frente los movimientos de los dólares financieros en las últimas semanas y la evolución de las variables como tasa de interés y pérdida de rendimiento del plazo fijo, el asesor financiero Daniel Ehnes brindó una serie sugerencias para tratar de cubrir ahorros o definir inversiones en un escenario de alta complejidad y fuerte volatilidad.

En principio analizó el movimiento de los dólares financieros en lo que va del año, al recordar que la cotización había llegado casi 1.300 pesos en febrero y luego cayeron hasta cerca de 900 pesos. "La gente que apostó al peso en ese en ese momento, a tasa fija y al ajuste por inflación, como plazos fijos UVA o títulos que ajusten por CER, le ganaron al dólar”, reseñó Ehnes.

“Lo que está pasando ahora es que al mantenerse una presión devaluatoria, para que haya un mercado atractivo para liquidar exportaciones, hizo saltar desde 900 a casi 1300 pesos nuevamente. Esto tiene que ver con la incertidumbre, con presiones inflacionarias, con algunos retrasos en la liquidación de exportaciones en el agro, principalmente y además todo hay una mirada del mercado que dice que le va a costar al gobierno nacional aprobar y aplicar la ley Bases”.

A ese panorama, siguió evaluando Ehnes, se suman los vencimientos de corto plazo, como los bonos refinanciados en el año 2020, que deben pagarse en los primeros días de julio, por lo que el país debe pagar casi 1.900 millones de dólares.

“Después tenemos el swap con China, que los trascendidos dicen que el gobierno chino nos va a exigir el pago ahora en junio, del total de ese préstamo por casi 4.900 millones de dólares -precisó-. Entonces eso estresa bastante las reservas acumuladas en este tiempo, además de que hay una gran presión de importadores que no están consiguiendo las divisas que necesitan, más allá del bono BOPREAL, porque el Banco Central no tiene los dólares para importar. De hecho, hoy las importaciones están en un 30 ó 40% menos que el año pasado, cuando también había un estrés cambiario”

En definitiva, dijo el analista, “hay cierto estrés económico que hace que hayan bajado los títulos públicos en dólares y que hayan subido los dólares financieros, además de retraer también, fuertemente, las acciones argentinas”.

¿BAJA LA TASA? ¿A CUÁNTO PUEDE LLEGAR EL DÓLAR?

Ehnes tomó distancia frente a las especulaciones que ya anticipan una posible nueva baja de la tasa de interés, una vez que se conozca el dato de inflación, a mitad de este mes.

“Yo no creo que el Banco Central vuelva a bajar las tasas de interés porque sería desalentar más el ahorro en pesos -indicó, frente a aquellos trascendidos-.

"Con una tasa menos atractiva, aún, se provoca un mayor corrimiento hacia el dólar, el menos en lo que no está dentro del cepo, a través de instrumentos financieros como bonos en dólares, que dan un mayor rendimiento que la tasa de interés”, dijo Ehnes.

Al evaluar lo que podría pasar en las próximas semanas con la cotización del dólar, proyectó que dependerá de la combinación de factores que se vinculan con los vencimientos que debe afrontar el país. De confirmarse que afrontará vencimientos en poco tiempo, la consecuencia sería una gran demanda de dólares, en ese caso no por parte de ahorristas, sino del Estado:

“Sería una tormenta perfecta para un salto cambiario mucho más importante que lo que vimos hasta ahora. No tengo la bola de cristal, pero en la proyección de escenarios que hago, creo que el dólar estará en 1.580 ó 1.650 pesos en el mediano plazo”, advirtió.

OPCIONES DE AHORRO E INVERSIÓN

En ese escenario, puesto a evaluar las opciones que puede tener un pequeño ahorrista que ya no encuentra en el plazo fijo una opción viable para cubrir sus ahorros, Ehnes empezó por diferenciar los montos de ahorro.

“Un pequeño ahorrista es el que tiene una pequeñísima liquidez a fin de mes, digamos por menos de 1 millón de pesos y que difiere consumos de productos que va a necesitar, pero no tiene urgencia hoy para obtenerlos. Una de las opciones es adelantar esas compras, si viene una baja de tasa de inflación y hay un horizonte de salto cambiario, quizás empezando a pagar hoy esos productos logre una utilidad, gastando menos por esa compra”.

La referencia es a todo tipo de productos que contiene componentes importados, como pueden ser los tecnológicos (computadoras, televisor, electrodomésticos, celulares, etc).

Al ir hacia opciones más sofisticadas, dijo, “si no sabe qué hacer con esa plata porque no tiene un objetivo claro a largo plazo, hay opciones dentro del sistema bancario que ofrecen algunos bancos, o plataformas de sociedades de bolsa por las que quizás pueden dolarizar ahorros a través de instrumentos financieros que ajustan por dólar, como CEDEARS, acciones de empresas argentinas que exportan, etc, que tienen un riesgo porque pueden subir o bajar, pero que es seguro contra la devaluación de la moneda”.

Por otro lado, ponderó los Fondos Comunes de Inversión que ofrecen los bancos, que posibilitan tener una pequeña porción de esos instrumentos y ofrecen a mediano y largo plazo mejores beneficios que la tasa de interés actual. Con ahorros por encima de 5 millones de pesos, esto se puede hacer sin costos de intermediación.

¿QUÉ SON LAS LECAPS?

El asesor financiero también se refirió a las Lecaps (Letras de capitalización) que están en boga en las últimas semanas, entre círculos de inversores especializados. Precisó que son instrumentos utilizados para capitalizar al Tesoro, que “se ofrecen al mercado para drenar un poco de pesos del no tener que cumplir con el repago de los vencimientos de instrumentos anteriores”.

"Los de muy corto plazo rinden un 4 ó 4,2%, no te está cubriendo contra la inflación, pero te ofrece una tasa de interés un poquito más alta que el plazo fijo que te están ofreciendo los bancos (cerca del 3%)”, indicó el especialista.

La ventaja es, además de la tasa diferencial, es que saca al intermediario, que por lo general son los bancos, al posibilitar que sea el propio ahorrista el que va a realizar la operación ingresando en la licitación de las letras, con una baja comisión.

“Te cubre contra la tasa, pero no contra la inflación, que para mayo, según mis cálculos, va a estar más cerca del 6 que del 5%, como dice el consenso de las consultoras”, refirió.

“Lo que hizo esta política económica es seguir licuando los activos a los ahorristas, es parte del ‘plan licuadora’ para reducir los pasivos del Banco Central, al llevar la tasa al mínimo de lo que el mercado está dispuesto a aceptar -concluyó-. Este tipo de letras no es algo que yo tendría en cartera como inversión. Para ese tipo de ahorristas existen instrumentos de renta fija en pesos, que son los fondos de liquidez sin ningún tipo de plazo previsto (puede ser una semana o seis meses), que no exige estar atentados porque el administrador del fondo es el que busca maximizar la rentabilidad”.

Finalmente, aclaró que esas opciones son útiles para ahorristas de menos de 5 millones de pesos, mientras que quienes superan ese valor deberían buscar asesoramiento especializado, para diversificar inversiones sin intermediarios bancarios o financieros, apuntando a mejorar la rentabilidad a partir de sus objetivos puntuales a largo plazo.