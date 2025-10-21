Este martes 21 de octubre, el dólar oficial sube $30 su cotización y supera la barrera de los $1.500. Según se supo, cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. Por su parte, el dólar informal también aumenta y se encuentra en $1.545 para la venta.

EL RESTO DE LAS COTIZACIONES

Dólar tarjeta: $1.969,50

Dólar mayorista: $1.486,50

Dólar MEP: $1.590,89

Dólar CCL: $1.603,84

Dólar cripto: $1.557,16

Mientras tanto, las acciones argentinas registraron este lunes una jornada positiva en Wall Street luego de que el Gobierno nacional oficializara dos anuncios de peso: un acuerdo de swap por US$20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos y el lanzamiento de una recompra de bonos de deuda soberana.

La iniciativa denominada "Deuda por Educación", explicada por el secretario de Finanzas Pablo Quirno, consiste en la recompra de títulos en el mercado con el objetivo de sustituir esa deuda por financiamiento a menores tasas y así canalizar recursos hacia el sistema educativo. La medida fue bien recibida por algunos sectores financieros, en medio de un clima internacional volátil.

En la Bolsa de Nueva York, los ADRs de empresas arge

ntinas mostraban una tendencia alcista. El papel que más subía era Globant, con un incremento del 2,6%, seguido por Mercado Libre (+1,6%) y Banco Supervielle (+1,1%). Por el contrario, algunos activos presentaban retrocesos: Edenor, YPF y Tenaris anotaban bajas de hasta el 1,3%.

En el caso de los bonos argentinos en dólares que cotizan en el exterior, también se observaban mejoras. Varios títulos mostraban subas en torno al 3%, impulsados por la expectativa de una menor presión sobre la deuda y una posible mejora en el riesgo país.

QUÉ SON LOS DÓLARES FINANCIEROS

Dólar MEP (o bolsa): una opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30, que luego se convierten a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.

Dólar CCL (contado con liquidación): permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversores que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.

Dólar cripto: el dólar cripto, también conocido como stablecoin, es una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Las más comunes son USDT (Tether), USDC (USD Coin) y DAI. Estas monedas digitales ofrecen estabilidad en mercados volátiles y son populares en países con alta inflación, como Argentina.

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL

El dólar “blue” corresponde al tipo de cambio que se negocia fuera del circuito formal, es decir, en el mercado informal. Debido a que su comercialización no está regulada por el Estado, suele cotizar a un valor más elevado que el dólar oficial. Este tipo de cambio no se adquiere en entidades bancarias ni en casas de cambio habilitadas.

Por otro lado, el dólar oficial es administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cuenta con dos variantes principales: el tipo de cambio minorista, que es el que aplican los bancos al público, y el mayorista, utilizado en operaciones entre grandes entidades financieras o importadores y exportadores. Esta cotización oficial no incluye los impuestos que suelen aplicarse para la compra de dólares en el mercado formal.

QUÉ ES EL RIESGO PAÍS

Por otro lado, el riesgo país se sitúa en 1.048 puntos. Se trata de un indicador que mide la probabilidad de que un país no pueda cumplir con sus obligaciones de deuda, es decir, que no pague lo que debe en tiempo y forma.

Lo calcula principalmente el banco estadounidense JP Morgan a través del índice EMBI (Emerging Markets Bond Index), comparando los bonos de un país con los bonos del Tesoro de EE. UU., que se consideran de muy bajo riesgo. Cuanto más alto es el riesgo país, más desconfianza tienen los inversores sobre la estabilidad económica y financiera de esa nación.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR