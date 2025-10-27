Este lunes 27 de octubre, tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, el dólar oficial minorista sufrió una fuerte caída en su valor. Según se supo, baja $95 respecto al pasado viernes 25. Por lo tanto, se encuentra en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Asimismo, los mercados reaccionaron con entusiasmo. Desde la apertura de la semana, tanto los bonos como las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran importantes subas.

Entre los ADR que se destacan en Wall Street se encuentran los bancos y empresas energéticas, con subas de doble dígito en el premarket y en la apertura oficial. Las expectativas por la recompra de deuda anunciada por el Gobierno la semana pasada también impulsan la demanda de bonos, que registran ganancias significativas.

En tanto, el presidente Javier Milei señaló que “las acciones y los bonos suben, el riesgo país cae. Efectivamente, se ha disipado fuertemente el riesgo de la vuelta del populismo”.

QUÉ ES EL RIESGO PAÍS Y EN CUÁNTO SE ENCUENTRA

Se sitúa en 1.081 puntos. Se trata de un indicador que mide la probabilidad de que un país no pueda cumplir con sus obligaciones de deuda, es decir, que no pague lo que debe en tiempo y forma.

Lo calcula principalmente el banco estadounidense JP Morgan a través del índice EMBI (Emerging Markets Bond Index), comparando los bonos de un país con los bonos del Tesoro de EE. UU., que se consideran de muy bajo riesgo. Cuanto más alto es el riesgo país, más desconfianza tienen los inversores sobre la estabilidad económica y financiera de esa nación.

LOS MENSAJES DE ESTABILIDAD POR PARTE DEL GOBIERNO

Desde el equipo económico, las señales apuntan a la continuidad del actual rumbo. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el valor del dólar se mantendrá dentro de las bandas de flotación y que “el programa económico continuará sin cambios”.

El designado canciller, Pablo Quirno, reforzó el mensaje al afirmar: “No hay incertidumbre. No hay ningún tipo de cambio en el programa económico que venimos siguiendo desde diciembre de 2023”.

“No hay que mandarles ningún mensaje, hay que darles tranquilidad”, señaló Quirno respecto a la reacción de los mercados.

De esta manera, la primera jornada posterior a las elecciones se perfila con señales de confianza y con los mercados financieros en alza. El desafío para los próximos días será sostener el impulso y transformar la euforia inicial en una tendencia duradera que consolide la percepción de estabilidad y certidumbre económica.

QUÉ SON LOS DÓLARES FINANCIEROS

Dólar MEP (o bolsa): una opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30, que luego se convierten a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.

Dólar CCL (contado con liquidación): permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversores que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.

Dólar cripto: el dólar cripto, también conocido como stablecoin, es una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Las más comunes son USDT (Tether), USDC (USD Coin) y DAI. Estas monedas digitales ofrecen estabilidad en mercados volátiles y son populares en países con alta inflación, como Argentina.

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL

El dólar “blue” corresponde al tipo de cambio que se negocia fuera del circuito formal, es decir, en el mercado informal. Debido a que su comercialización no está regulada por el Estado, suele cotizar a un valor más elevado que el dólar oficial. Este tipo de cambio no se adquiere en entidades bancarias ni en casas de cambio habilitadas.

Por otro lado, el dólar oficial es administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cuenta con dos variantes principales: el tipo de cambio minorista, que es el que aplican los bancos al público, y el mayorista, utilizado en operaciones entre grandes entidades financieras o importadores y exportadores. Esta cotización oficial no incluye los impuestos que suelen aplicarse para la compra de dólares en el mercado formal.

