El dólar oficial cerró este lunes en $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $30 respecto del cierre del viernes.

Con el anuncio de la reimplantación del cepo cambiario, en el que el Gobierno dispuso que los compradores de dólar oficial no podrán operar dólares financieros y viceversa por un período de 90 días corridos a partir de esa operación, la moneda estadounidense registró una suba del 2,2% y comenzó la semana en alza.

El objetivo de la medida, publicada por el Banco Central (BCRA) a través de la Comunicación “A” 8336, es limitar la operación en divisas y tener un mayor control para acumular reservas.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.370 y $1.380 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.405.

Dólar en Comodoro: menos jugadores, más cautela y el límite que debería tener la divisa para que convenga el plazo fijo

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con una baja de 1,8% en la jornada.

El dólar mayorista cerró en $1.360, un incremento del 2,6%. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se posiciona en $1.480,22 para el techo y $945,27 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,4% hasta $1.451,11, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,3% hasta los $1.488,76.

De esta manera, la brecha entre el minorista con respecto al MEP y CCL es de 5,1% y 7,9%, respectivamente.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL?

El dólar “blue” corresponde al tipo de cambio que se negocia fuera del circuito formal, es decir, en el mercado informal. Debido a que su comercialización no está regulada por el Estado, suele cotizar a un valor más elevado que el dólar oficial. Este tipo de cambio no se adquiere en entidades bancarias ni en casas de cambio habilitadas.

Una histórica empresa de galletitas cerró una de sus plantas y despidió a decenas de trabajadores

Por otro lado, el dólar oficial es administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cuenta con dos variantes principales: el tipo de cambio minorista, que es el que aplican los bancos al público, y el mayorista, utilizado en operaciones entre grandes entidades financieras o importadores/exportadores. Esta cotización oficial no incluye los impuestos que suelen aplicarse para la compra de dólares en el mercado formal.

¿QUÉ SON LOS DÓLARES “CARA CHICA”?

Se conoce como dólares “cara chica” a los billetes de 100 dólares emitidos antes de 1996, que presentan una imagen de Benjamin Franklin de menor tamaño en comparación con los diseños más recientes. Muchos ahorristas que buscan comprar dólares exigen billetes más nuevos, conocidos popularmente como “cara grande”, dejando de lado las versiones más antiguas.

Préstamos a jubilados a pagar en 6 años: de cuánto es la cuota mensual para el crédito de $50.000.000

¿QUÉ SON LOS DÓLARES FINANCIEROS?

Dólar MEP (o bolsa): una opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30. Después, se convierten a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.

Dólar CCL (contado con liquidación): permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos, que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversores que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.

Dólar cripto: el dólar cripto, también conocido como stablecoin, es una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Las más comunes son USDT (Tether), USDC (USD Coin) y DAI. Estas monedas digitales ofrecen estabilidad en mercados volátiles y son populares en países con alta inflación, como Argentina.

Morosidad en alza, pago mínimo y apuestas online: la preocupante radiografía del uso de tarjetas de crédito en Comodoro

¿CUÁNTOS DÓLARES SE PUEDEN COMPRAR EN EL BANCO?

Desde que se eliminó el cepo cambiario, las personas pueden adquirir dólares sin límite a través de los bancos, siempre que cuenten con una cuenta en pesos y otra en moneda extranjera para concretar la operación.

De acuerdo con las normativas vigentes del Banco Central, será necesario informar a la entidad con 48 horas de anticipación únicamente si la compra supera los 100.000 dólares. En caso de optar por la compra presencial en efectivo, el monto máximo permitido es de 100 dólares físicos.

CÓMO COMPRAR DÓLARES POR HOME BANKING: PASO A PASO

Con el fin del cepo cambiario, muchas entidades bancarias permiten la compra de dólares desde el home banking. Para operar, se recomienda consultar si el banco lo permite y tener en cuenta los horarios habilitados para hacerlo.