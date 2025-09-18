El Banco Central vendió US$379 millones en un día para contener al dólar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a recurrir a las reservas para intentar contener la presión cambiaria.

Este jueves vendió US$379 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), una cifra muy superior a los US$53 millones que había inyectado el miércoles. El movimiento elevó a US$432 millones el saldo negativo de la semana, en un contexto de creciente tensión por la escalada del dólar.

Con la intervención de esta jornada, las reservas brutas del Central cerraron en US$39.407 millones, lo que marca una baja respecto al nivel del día previo. El drenaje de divisas ocurre en el marco del esquema de bandas acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que establece límites de flotación para la divisa mayorista.

Según lo dispuesto, el techo de la banda se ajusta a un ritmo de 1% mensual desde la salida del cepo cambiario en abril. Actualmente, ese límite superior se ubica en $1.474,83, mientras que el piso está en $948,76. En medio de la volatilidad, la entidad que conduce Santiago Bausili comenzó a publicar oficialmente estos valores en su página web, como parte de la estrategia de transparencia frente al mercado.

El volumen operado en la jornada en el mercado mayorista rondó los US$590 millones, de acuerdo con estimaciones privadas. Aun con la fuerte intervención oficial, el dólar mayorista se mantuvo cerca de la parte alta de la banda, lo que refleja la presión de la demanda.

En el segmento minorista, el dólar oficial que ofrece el Banco Nación alcanzó los $1.500, aunque sobre el cierre se ubicó en $1.495, con un incremento de $10 frente al miércoles. En otras entidades privadas, la cotización llegó hasta los $1.510, lo que confirma que la barrera de los $1.500 dejó de ser un techo aislado para convertirse en referencia general.

En el mercado paralelo, el dólar blue también acompañó la tendencia y cerró en $1.500, con una suba de 0,7% en la jornada. Los tipos de cambio financieros mostraron movimientos más marcados: el MEP avanzó 3,7% hasta $1.540,83, mientras que el contado con liquidación (CCL) trepó 3,6% hasta $1.554,52.

El impacto de la incertidumbre cambiaria se trasladó de lleno a los mercados financieros. Tanto las acciones como los bonos argentinos se desplomaron, con retrocesos que superaron el 14% en algunos papeles. En paralelo, el riesgo país —medido por el banco JP Morgan— se disparó 24,5% en un solo día y cerró en 1.453 puntos básicos, el nivel más alto en lo que va del año.

Analistas del sector advierten que el ritmo de ventas del Central no es sostenible en el tiempo, dado que erosiona las reservas en un momento de escaso ingreso de divisas por exportaciones. También remarcan que la brecha entre los distintos tipos de cambio, sumada al nerviosismo de los mercados internacionales, incrementa la presión sobre la política cambiaria del Gobierno.