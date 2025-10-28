Este martes 28 de octubre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sorprendió a todos y presentó su nueva moneda conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La pieza es un homenaje que revive la jugada del segundo gol de Argentina frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986, considerado por muchos como “el gol del siglo” y el mejor en la historia de los mundiales. Cabe recordar que este año se cumplen 40 años de aquel momento inolvidable.

En tanto, la nueva moneda forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la FIFA 2026, en el que Argentina participa desde 2006, con emisiones vinculadas a cada Mundial, incluyendo la reciente celebración de la victoria argentina en Catar 2022.

Oficializaron el cierre de todos los bancos argentinos por cinco días y no se venderán dólares

La edición de 2026 será histórica, ya que el torneo se disputará por primera vez en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

En cuanto al diseño, la moneda de plata 925 presenta en su anverso una pelota que atraviesa el centro de la pieza, simbolizando la pasión por el fútbol, acompañada por las inscripciones “REPÚBLICA ARGENTINA” en la parte superior y “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM” en la inferior.

El reverso reproduce el esquema del gol de 1986, detallando la trayectoria del balón y los rivales eludidos por el autor de la histórica anotación.

Ponete al día: cómo funciona la herramienta digital para salir del Veraz y pagar deudas

Allí también se indica el valor simbólico de $10 en el círculo central y el año de acuñación, 2025, en el exergo, mientras que el arco superior e inferior repite la leyenda “BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA” y “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM”, respectivamente.

La pieza tiene un peso de 27 gramos, un diámetro de 40 mm y canto estriado. Para el mercado local, se emitirán 2.500 unidades, mientras que también se acuñaron versiones en oro que serán comercializadas internacionalmente.

El diseño fue realizado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA y la producción estuvo a cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda de España.

La tarjeta de crédito, al rojo vivo: los habitantes de Chubut y Santa Cruz están entre los más endeudados del país

CÓMO CONSEGUIRLA

La pieza conmemorativa se puede adquirir de forma presencial en el stand de emisiones numismáticas del BCRA, ubicado en Reconquista 250, planta baja (ingreso por Reconquista 266), CABA, Argentina. Allí también se encuentran otras emisiones conmemorativas.

Medios de pago: débito, crédito o código QR.

Pago por transferencia: se debe completar un formulario habilitado por el BCRA y recibirás por correo los datos para transferir. Las compras abonadas por transferencia se retiran exclusivamente en el stand, presentando tu DNI y el comprobante recibido por correo.

Más allá de su valor material, esta moneda es un recordatorio tangible de la pasión argentina por el fútbol y de los momentos que trascienden generaciones. Para los coleccionistas y amantes del deporte, cada detalle de esta pieza invita a revivir la historia y a celebrar la identidad futbolera nacional mientras se acerca una nueva Copa del Mundo.

Sin paritarias, un gremio pagará un bono de $300.000 a sus afiliados: ¿quiénes se verán beneficiados?

Gacetilla de información del Banco Central de la República Argentina, con edición de un periodista de ADNSUR