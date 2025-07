Con la llegada del invierno, muchas familias se enfrentan al dilema de cómo mantener el hogar cálido sin que eso implique un gasto excesivo en electricidad. En tiempos donde el precio de los servicios preocupa a buena parte de la población, conocer cuáles son los electrodomésticos más eficientes y cómo usarlos adecuadamente se vuelve fundamental.

La calefacción eléctrica está presente en gran parte de los hogares argentinos, especialmente en zonas urbanas donde el gas natural no llega con facilidad o donde se busca una solución más inmediata y sencilla. Sin embargo, no todos los equipos consumen lo mismo, y algunos pueden duplicar el gasto energético si no se utilizan correctamente o si el aislamiento de la vivienda es deficiente.

Además de elegir bien el tipo de calefacción, también es importante identificar por qué algunos ambientes se enfrían rápidamente. Ventanas mal selladas, techos sin aislación y la presencia de humedad pueden hacer que el calor se escape con facilidad, haciendo ineficiente cualquier sistema, por más potente que sea. Por eso, es clave combinar buena elección de electrodomésticos con mejoras estructurales simples que pueden hacer una gran diferencia.

CUÁL ES EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICO QUE CONSUME MENOS ENERGÍA

Un estudio realizado por el Gobierno nacional comparó distintos sistemas de calefacción eléctrica utilizados en hogares argentinos. Tras analizar el uso de los artefactos durante cuatro horas diarias, cinco veces por semana, se concluyó que los aires acondicionados con tecnología inverter fueron los que menos energía consumieron.

Esto se debe a que los equipos inverter tienen un compresor de velocidad variable, lo que permite regular la temperatura con mayor precisión y evitar los picos de consumo. A diferencia de los caloventores o radiadores que funcionan a potencia máxima mientras están encendidos, los inverter reducen su esfuerzo a medida que el ambiente alcanza la temperatura deseada.

Aunque el costo inicial de estos equipos suele ser más elevado, los especialistas coinciden en que el ahorro en la factura eléctrica compensa la inversión a mediano plazo. Además, recomiendan elegir siempre aparatos con etiqueta de eficiencia energética clase A o superior.

QUÉ ELECTRODOMÉSTICO CONSUME MÁS ENERGÍA

Según la calculadora del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), y considerando un uso de cinco horas por día, siete días a la semana, estos son los consumos promedio mensuales de algunos de los sistemas de calefacción más comunes:

Aire acondicionado frío/calor (2200 frigorías): 97,3 kWh/mes

Caloventor eléctrico: 144,15 kWh/mes

Estufa halógena (tres velas): 144,15 kWh/mes

Radiador eléctrico: 144,15 kWh/mes

Vitroconvector (panel calefactor eléctrico): 96,1 kWh/mes

¿PORQUÉ LA CASA SE PONE FRÍA?

Más allá del aparato que elijas, el calor puede perderse rápidamente si tu hogar no está bien aislado. Las causas más frecuentes de ambientes fríos son:

Ventanas o puertas sin burletes

Falta de aislación en techos y paredes

Corrientes de aire que entran por enchufes, rendijas o ductos

Presencia de humedad, que intensifica la pérdida de calor

TODAS LAS CLAVES PARA AISLAR MEJOR Y RETENER EL CALOR

Colocar burletes en ventanas y puertas: una opción económica y fácil de instalar. Sellar grietas o huecos con silicona o masilla Usar cortinas térmicas o gruesas que eviten el paso del frío Cambiar a doble acristalamiento si es posible Instalar persianas con aislamiento térmico

QUÉ PARTE DE LA CASA PIERDE MÁS CALOR

El techo: responsable de hasta un 35% de la pérdida de calor

Las ventanas: pueden perder hasta un 40% si no están bien selladas

Las paredes: sin aislación térmica adecuada

El suelo: sobre todo en casas con pisos fríos o sin revestimiento

Con información de La Nación e Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR