El 20% de las empleadas domésticas perdió su trabajo en Comodoro y Rada Tilly en lo que va del 2025

La crisis económica y la ola de despidos en el sector petrolero están generando un efecto dominó que golpea directamente a las trabajadoras de casas particulares en la región de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Eliana Muñoz, representante sindical del sector, confirmó que un 20% de las trabajadoras perdieron su empleo en lo que va de 2025.

“Está muy complicado. Muchas compañeras trabajaban para familias vinculadas al petróleo, y al perder ellos su fuente de ingreso, también nosotras quedamos afuera”, relató Muñoz a ADNSUR.

De acuerdo al relevamiento que maneja el sindicato, el número de trabajadoras en actividad bajó de 5.000 a 4.000 en pocos meses. “Es una cadena. Aunque los empleadores quisieran seguir contratando, hoy todos están ajustando y muchos prefieren hacer ellos mismos las tareas del hogar”, explicó.

El impacto también se siente en ciudades del Valle, particularmente en Trelew, donde según Muñoz “se nota mucho el desempleo”. En contrapartida, en Madryn la situación no es tan crítica, aunque sigue siendo delicada.

SOBREVIVIR CON INGRESOS POR DEBAJO DE LA CANASTA BÁSICA

Una trabajadora de casas particulares que cumple una jornada completa de ocho horas cobra en promedio entre $500.000 y $520.000 con zona desfavorable incluida. “Es mucho menos de lo que cuesta la canasta básica. La mayoría nos arreglamos como podemos, muchas viven con sus familias, pero otras están solas y tienen que pagar alquiler. Es durísimo”, subrayó.

En marzo de 2025, una familia tipo en Argentina necesitó más de $1.100.000 para no caer en la pobreza, marcando un aumento del 4% en la línea de pobreza en comparación con febrero. Además, se informó que para evitar la indigencia, el ingreso mínimo requerido por una familia asciende a $495.616, lo que refleja la creciente presión económica sobre los hogares argentinos en un contexto de inflación y crisis económica.

En este contexto, cada vez más trabajadoras recurren a pedidos de ayuda alimentaria. “Se han acercado a pedir bolsas de alimentos porque no tienen para comer, y desde el municipio no hay asistencia. Nosotras no tenemos respaldo nacional y eso agrava todo”, lamentó la dirigente.

Muñoz señaló que, pese a los pedidos, la actual gestión municipal no ha brindado colaboración. “Antes pedíamos bolsones al municipio, pero ahora no recibimos respuesta. Y no sólo nos pasa a nosotras, sino a muchas otras organizaciones”, denunció.

La dirigente concluyó con un mensaje para sus compañeras en el marco del Día del Trabajador: “A pesar de la difícil situación que atravesamos, deseo que las trabajadoras tengan un buen día, y agradezco a quienes se interesan por nuestra realidad”.

ESCALAS SALARIALES DE LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS EN ABRIL 2025

En abril de 2025, las empleadas domésticas perciben salarios que varían según la categoría laboral y la modalidad de trabajo (con o sin retiro). La Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares (OSPACP) publica las escalas salariales oficiales, que reflejan las actualizaciones salariales más recientes y los ajustes por inflación y condiciones de mercado.

Las categorías se organizan en cinco grupos principales, que contemplan desde la supervisión y coordinación hasta las tareas generales del hogar:

Categoría Con retiro (Hora) Con retiro (Mensual) Sin retiro (Hora) Sin retiro (Mensual) Primera categoría (Supervisor/a, coordinación y control de dos o más personas) $3.454 $430.878 $3.783 $479.950 Segunda categoría (Tareas específicas, como cocineros/as) $3.270 $400.310 $3.585 $445.613 Tercera categoría (Caseros, cuidado y preservación de vivienda) $3.089 $390.567 No aplica $390.567 Cuarta categoría (Asistencia y cuidado no terapéutico de personas) $3.089 $390.567 $3.454 $435.246 Quinta categoría (Tareas generales: limpieza, lavado, planchado, cocina) $2.863 $351.233 $3.089 $390.567

ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE

Para quienes trabajan en provincias consideradas de zona desfavorable —La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones en Buenos Aires— se aplica un adicional del 30% sobre los salarios mínimos de cada categoría. Este reconocimiento busca compensar las condiciones más difíciles y los costos de vida en estas regiones.

Los últimos aumentos para las empleadas domésticas fueron del 1,3% desde diciembre de 2024, basados en los salarios mínimos de octubre de 2024, y un 1,2% desde enero de 2025, con base en los salarios mínimos de diciembre de 2024. Estos incrementos reflejan un esfuerzo por mantener el poder adquisitivo en un contexto económico complejo.

Además, se establece un adicional salarial por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado en la relación laboral, aplicado sobre el salario mensual. Este beneficio reconoce la experiencia y permanencia en el empleo, incentivando la estabilidad laboral.

CONSIDERACIONES SOBRE LA MODALIDAD DE TRABAJO Y CATEGORÍAS MÚLTIPLES

La diferencia entre trabajar con o sin retiro (es decir, residir o no en el domicilio del empleador) impacta directamente en la remuneración, siendo mayor el salario para quienes no residen en el hogar.

En caso de que una empleada doméstica realice tareas correspondientes a más de una categoría, debe percibir el salario de la categoría mejor remunerada, garantizando así una retribución justa por la complejidad y variedad de sus funciones.

DERECHOS LABORALES Y TRABAJO DECENTE

El reconocimiento formal del trabajo doméstico implica que el Estado y los empleadores deben asegurar el cumplimiento de los mismos derechos laborales que rigen en otros sectores. Esto incluye:

Registro formal y aportes a la seguridad social.

Jornada laboral establecida y descansos.

Derecho a vacaciones pagas y licencias.

Protección ante despidos y acceso a indemnizaciones.

Acceso a obra social y cobertura médica.

Estas garantías son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores del hogar, un sector mayoritariamente femenino y vulnerable a la informalidad y la precarización.

El trabajo doméstico sostiene la vida cotidiana y permite que muchas personas puedan desarrollar otras actividades laborales y sociales. Sin embargo, históricamente ha sido invisibilizado y subvalorado. La actualización salarial y el reconocimiento de derechos en 2025 son pasos importantes para revertir esta situación y promover la igualdad de género y justicia laboral.

Además, la formalización del empleo doméstico contribuye a la economía formal, mejora la recaudación fiscal y fortalece la protección social de un sector clave.

CÓMO CONSULTAR LAS ESCALAS SALARIALES

Para consultar las escalas salariales oficiales y mantenerse actualizados, tanto empleadores como empleadas domésticas pueden acceder al portal de la Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares (OSPACP) a través del enlace https://www.ospacp.org.ar/sueldos.php/.