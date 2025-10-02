El gobierno de Estados Unidos volvió a manifestar su apoyo a la gestión de Javier Milei. Fue a través del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien aseguró —a través de sus redes sociales— que Washington está “preparado para hacer lo necesario” para brindar asistencia económica a la Argentina.

"Hay muchas cosas que estamos haciendo juntos y que vamos a hacer juntos. Estamos hablando muchas cosas, pero preferimos no decir nada hasta que no tengamos nada listo. Los equipos están hablando y seguramente el secretario del Tesoro hará algún anuncio", había anticipado el mandatario argentino días atrás tras haber mantenido un encuentro con Donald Trump.

El funcionario norteamericano detalló este jueves que se comunicó el martes con el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en las distintas alternativas de apoyo financiero y calificó la conversación como “muy positiva”.

Se espera que en los próximos días el equipo económico argentino viaje a Washington para continuar con las negociaciones en persona.

“Después de un intenso trabajo desde la reunión de Trump con el presidente Javier Milei, espero que el equipo del ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, escribió Bessent.

En este contexto, Bessent destacó la importancia del éxito de las políticas económicas del presidente argentino para la Argentina, la región y el G7.

NUEVO VIAJE A ESTADOS UNIDOS DE MILEI

Por su parte, Caputo respondió a Bessent señalando que el equipo económico argentino “está trabajando duro” para avanzar en un paquete de asistencia financiera. Entre las medidas confirmadas por EE. UU. se destacan la negociación de un swap por 20.000 millones de dólares y la compra de bonos soberanos en dólares, con el objetivo de reforzar las reservas del Banco Central y reducir la presión sobre el mercado cambiario.

En paralelo, se confirmó que el presidente Milei viajará a Estados Unidos el 14 de octubre para mantener una reunión bilateral con Donald Trump en la Casa Blanca. Según informó la Cancillería argentina, la visita oficial refleja la excelente relación bilateral entre ambos países y permitirá avanzar en distintos acuerdos económicos y de cooperación.

La confirmación de Bessent se suma a las declaraciones previas del gobierno estadounidense y marca un respaldo explícito a la estrategia económica de Milei, mientras que Argentina continúa negociando mecanismos para reforzar sus reservas y estabilizar el mercado financiero. La visita de Milei a Washington será un paso clave para consolidar estos acuerdos y coordinar nuevas medidas de asistencia.