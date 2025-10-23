El gobierno de Estados Unidos anunció un importante cambio vinculado al país. La administración de Donald Trump informó un aumento significativo en la cuota de importación de carne vacuna , que pasará de 20.000 a 80.000 toneladas anuales. La decisión forma parte de un nuevo programa ganadero publicado por la administración estadounidense para fomentar la producción nacional y equilibrar los precios internos de la carne.

El plan incluye, segùn detalló el Departamento de Agricultura (USDA), incentivos para productores locales, como mayor acceso al pastoreo en tierras federales, más subsidios al seguro ganadero y reducción de costos para pequeños procesadores. Sin embargo, en paralelo, la Casa Blanca autorizó elevar el cupo para las importaciones argentinas, lo que desató cuestionamientos de los productores estadounidenses.

Un funcionario citado por Bloomberg confirmó que la cuota arancelaria de “carne deshuesada, fresca, enfriada o congelada” se multiplicará por cuatro, alcanzando las 80.000 toneladas métricas anuales. La medida fue publicada oficialmente en el sitio del USDA.

El aumento de las importaciones busca aliviar la presión sobre los precios internos, que alcanzaron niveles récord debido a la escasez de ganado en EE.UU. “Compraríamos carne vacuna de la Argentina. Si lo hacemos, bajaremos los precios de la carne”, había anticipado Trump a periodistas durante un vuelo desde Florida hacia Washington.

RESISTENCIA DEL SECTOR GANADERO

No obstante, el anuncio fue recibido con resistencia por parte de asociaciones de ganaderos, que advierten que la medida puede perjudicar la producción local. La secretaria del USDA, Brooke Rollins, intentó bajar el tono y señaló que “no será mucho lo que compremos”, aclarando que el país consume cerca de 12 millones de toneladas anuales, de las cuales 10 millones son de origen nacional.

Desde Argentina, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, respondió que “la funcionaria está mal informada”, recordando que el país no tiene brotes de fiebre aftosa desde hace más de dos décadas.

El incremento de la cuota marca un nuevo capítulo en la relación comercial entre Buenos Aires y Washington, con la carne vacuna como protagonista y con impacto directo tanto en los precios estadounidenses como en las exportaciones argentinas.