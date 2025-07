Educación financiera en Chubut: por qué gastás de más, cómo podés cambiarlo y qué dice la nueva ley

Abrís la app del banco, mirás el saldo... y sentís ese nudo en el estómago. ¿Dónde se fue la plata? Otra vez no pudiste ahorrar, a pesar de las promesas de inicio de mes. Si te pasa seguido, no estás solo. Pero, más importante: no necesariamente es tu culpa.

En su podcast “Futuro en construcción”, el emprendedor y divulgador Santiago Bilinkis plantea una idea potente: la mayoría de nosotros no aprendimos nunca a manejar el dinero, ni en la escuela, ni en casa. Y para colmo, nuestro cerebro viene con un software instalado que nos empuja a gastar mal. Es decir: arrancamos perdiendo.

En su columna, el divulgador que visitó Comodoro Rivadavia en oportunidad de desarrollarse ferias Endeavor, desarrolló una serie de ideas que funciona como una suerte de "GPS emocional y racional para quienes sentimos que corremos siempre detrás del dinero”. Y no es solo un problema de ingresos: también es de hábitos, de educación, de contexto… y de neurociencia.

1. El gran tabú: hablamos de todo, menos de plata

¿Te diste cuenta de que del dinero casi nunca se habla en serio? Bilinkis lo llama “el último gran tabú social”. En la sobremesa nadie cuenta que está endeudado, ni que no sabe en qué se le va la plata, ni que se despierta de madrugada pensando cómo pagar la tarjeta. Mientras tanto, en Instagram, pareciera que todos viven de vacaciones.

Ese silencio genera algo perverso: la idea de que sos el único que no puede ordenar sus finanzas, el único que siente vergüenza por no llegar a fin de mes o no entender cómo funciona una tarjeta. Y del otro lado, los únicos que sí hablan de plata son los vendehumo, con promesas vacías, autos alquilados y recetas mágicas para “hacerse millonario”.

La consecuencia es que nadie nos guía con claridad. Ni en la escuela aprendimos a evitar deudas, ni en la familia nos contaron cómo ahorrar, ni en las redes vemos otra cosa que consumo y apariencias.

2. Tu cerebro no quiere ahorrar (porque no le conviene)

Acá viene lo inquietante. Según estudios neurológicos citados por Bilinkis, nuestro cerebro reacciona frente al “yo del futuro” como si se tratara de un extraño. Es decir, cada vez que tratás de ahorrar, tu mente lo vive como si le estuvieras regalando tu plata a otra persona.

Sumale a eso otro fenómeno: el placer inmediato gana siempre. Por eso preferimos el chocolate hoy en vez de la fruta mañana. O sushi el 5 del mes y ni siquiera nos alcanza para salchichas el día 28. Aun sabiendo qué deberíamos hacer, una parte de nuestra mente boicotea cualquier intento de planificación.

¿La solución? Empezar a hacer visible al yo futuro. Imaginá cómo querés estar en 10 años, dónde vivir, qué tipo de vida llevar. Cuanto más concreta sea esa imagen, más fácil será tomar decisiones con ella en mente. Y otra estrategia clave: automatizar el ahorro, sacando una parte del sueldo antes de que llegue a tu cuenta diaria. Porque, como dice Bilinkis, “sacarte opciones te ayuda a decidir mejor”.

3. La tarjeta: anestesia silenciosa

Pagar en efectivo duele. Literalmente. Se activan regiones cerebrales similares al dolor físico. Pero al pagar con tarjeta o celular, ese dolor se apaga. Y entonces comprás más, gastás más… y muchas veces ni sabés en qué se te fue la plata.

Un experimento del MIT reveló que estamos dispuestos a pagar hasta el doble por el mismo producto si usamos tarjeta. Y si le sumás la trampa de las “cuotas sin interés”, el combo es explosivo: placer ahora, deuda después. ¿Quién paga? Otra vez: tu yo futuro.

¿Cómo defenderse? Dos consejos simples:

• Antes de comprar, preguntate: “¿Pagaría esto en efectivo, todo junto, ahora mismo?”

• Etiquetá tu plata. Si desde el inicio sabés cuánto es para alquiler, salud o vacaciones, es menos probable que la uses en cualquier cosa.

4. El lujo de decir “no”

Hay un tipo de gasto todavía más difícil de controlar: el que hacemos para encajar. Te invitan a un plan caro, o ves en redes a tus amigos de viaje, estrenando auto o celular nuevo. Y pensás: yo también me lo merezco. Así, lo que venías juntando para un objetivo, se va por la canaleta del “no quiero quedarme afuera”.

Pero ese impulso de “gastar para pertenecer” muchas veces tapa una inseguridad, y puede salir carísimo. ¿Cuántas veces compraste algo solo por presión social? ¿Cuántas veces sentiste culpa o frustración apenas llegaste a casa?

La salida es dejar de vivir con la vara ajena. Tus prioridades, tus ingresos y tus objetivos son tuyos. Si estás ahorrando para tu casa, está bien decir “paso del asado este finde”. Y si el viaje de tus sueños es tu meta, capaz no necesitás ese celular nuevo.

La libertad financiera también es poder decir que no, y sentirte bien igual.

5. Endeudarse es un síntoma, no la enfermedad

La mayoría de las deudas personales no arrancan cuando pedimos prestado. Empiezan mucho antes, cuando decidimos mal. Cuando no entendemos cómo funciona una tarjeta. Cuando vivimos sin presupuesto. Cuando no tenemos un fondo mínimo para emergencias.

Entonces llega un imprevisto (porque siempre llega) y caemos en la trampa del préstamo fácil, del "paga después sin interés", y empezamos a hipotecar el futuro por resolver el presente. Y lo más grave es que esa incertidumbre económica no solo afecta el bolsillo: también deteriora la mente, reduciendo nuestra capacidad de razonar, de planear, de salir adelante.

¿Por dónde empezar?

No necesitás ser contador ni inversor para ordenar tus finanzas. Solo hace falta tener en claro seis cosas básicas:

Aprender cómo funciona el dinero (aunque sea lo mínimo)

Tener objetivos reales y concretos.

Armar un presupuesto mensual (a mano, con Excel o app).

Crear un fondo de emergencia

Salir de las deudas caras, paso a paso.

Cuidarte de estafas y vendehumo.

Porque si vos no controlás tu plata, tu plata termina controlándote a vos.

💎 Bonus track: el mejor momento fue ayer, pero el segundo mejor es hoy. Bilinkis cierra el episodio con una comparación simple pero brutal: si empezás a ahorrar 100 dólares por mes a los 20 años, al llegar a los 60 podés acumular más de 600.000. Si empezás a los 30, acumulás 400.000 menos. Esa es la diferencia entre empezar ahora o dejarlo para después.

Por eso, si alguna vez dijiste “si hubiera aprendido esto antes…”, el momento de arrancar es éste.

Si querés ver el episodio completo de Futuro en construcción, te dejo el link acá:

Y si este artículo te sirvió, compartilo. Porque la educación financiera no es para entendidos: es para cualquiera que quiera vivir con menos culpa, más claridad y más libertad.

En Argentina, el acceso a herramientas concretas de educación financiera sigue siendo una deuda pendiente. Sin embargo, en agosto de 2023, Chubut dio un paso pionero al aprobar una ley que incorpora contenidos de educación financiera, programación y robótica en todos los niveles educativos. La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Leticia Magaldi, plantea una implementación escalonada: jornadas introductorias en el primer año, espacios extracurriculares desde el tercero, y la inclusión plena en la currícula a cinco años vista.

“Tenemos que preparar a los docentes y adaptar los contenidos según las edades. Pero es fundamental que los chicos entiendan, desde temprano, cómo manejar el dinero, cómo ahorrar y cómo planificar”, señaló Magaldi en diálogo con Actualidad 2.0.

La ley alcanza a todas las modalidades escolares y contempla contenidos adaptados tanto para niños de nivel inicial como para jóvenes que están por egresar del secundario, con énfasis en habilidades prácticas como la elaboración de un presupuesto personal o incluso el entendimiento de un presupuesto provincial.

Según Magaldi, el interés por aprender ya está presente: “Cuando charlamos con estudiantes, muchos nos dijeron que querían entender cómo ahorrar, cómo usar una billetera virtual o qué pasa con la plata que ‘sale del cajero’. Los chicos ya tienen acceso a la tecnología, lo que falta es acompañarlos con herramientas claras y accesibles”.

Este enfoque complementa perfectamente lo planteado por Belén Bilikis en su podcast: entender que muchas veces nuestras decisiones financieras no fallan por falta de voluntad, sino porque no tenemos los conocimientos ni los hábitos necesarios para tomar buenas decisiones. Chubut, al menos desde el enunciado, ya empezó a construir un camino distinto.