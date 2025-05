Dólares del colchón: cómo se podrán usar sin alertar a ARCA en compras, inversiones y consumos

El Gobierno nacional avanza con medidas para incorporar al circuito formal una masa de dólares no declarados —conocidos popularmente como "dólares del colchón"—, permitiendo su uso en múltiples operaciones comerciales y de inversión sin generar automáticamente alertas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), siempre que se respeten ciertos umbrales.

A partir de la implementación de este nuevo régimen, los contribuyentes podrán utilizar hasta $50 millones (aproximadamente USD 43.500 al tipo de cambio oficial) sin que se activen reportes automáticos por parte de entidades como supermercados, concesionarias, inmobiliarias, bancos o billeteras virtuales.

Esto aplica para consumos personales, transferencias, extracciones, compra-venta de autos usados, pagos de expensas y otros movimientos financieros considerados "relevantes" en la normativa anterior.

Este esquema oficial descansa en dos pilares fundamentales:

1. Eliminación de regímenes informativos

Ya no será obligatorio para determinadas entidades reportar automáticamente consumos o compras como:

Operaciones notariales.

Transferencia de inmuebles.

Compra-venta de vehículos usados.

Pagos personales de altos montos.

Consumos en supermercados u otros rubros comerciales que, en el pasado, generaban reportes automáticos.

2. Aumento de los umbrales de alerta

El nuevo sistema eleva los umbrales de alerta entre los $10 millones y los $50 millones, dependiendo del tipo de operación. Por debajo de esos montos, ARCA no recibirá notificaciones automáticas, aunque esto no significa inmunidad absoluta: en caso de operaciones inusuales, otras agencias como la Unidad de Información Financiera (UIF) podrían intervenir mediante los Reportes de Operación Sospechosa (ROS), vinculados a la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Régimen Simplificado de Ganancias: la llave del anonimato fiscal

A partir de junio, estará disponible un nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Podrán adherirse contribuyentes que tengan ingresos exclusivamente dentro del país. Quienes ingresen a este régimen dejarán de informar consumos e incrementos patrimoniales. En la práctica, esto significa que incluso si superan el umbral de $50 millones en operaciones, ARCA no estará en condiciones de fiscalizar automáticamente esos movimientos, ya que no recibirá reportes detallados del contribuyente.

Este blindaje fiscal abre una ventana legal para aquellos que deseen formalizar sus ahorros sin enfrentar sanciones retroactivas, aunque tributaristas advierten que todavía falta una legislación sólida que garantice confianza a largo plazo.

¿Qué operaciones se podrán hacer con los “dólares del colchón”?

Compra de vehículos usados : Ya no se informará automáticamente la operación a ARCA si se realiza en efectivo o mediante transferencia desde una billetera virtual. Siempre que no se superen los $50 millones, el movimiento no disparará alertas automáticas.

: Ya no se informará automáticamente la operación a ARCA si se realiza en efectivo o mediante transferencia desde una billetera virtual. Siempre que no se superen los $50 millones, el movimiento no disparará alertas automáticas. Adquisición de inmuebles: Aunque no se reporte la operación automáticamente, la compra de un bien registrable puede evidenciar un incremento patrimonial, lo que sí podría dar lugar a una fiscalización por parte de ARCA si no se justifica el origen de los fondos.

Aunque no se reporte la operación automáticamente, la compra de un bien registrable puede evidenciar un incremento patrimonial, lo que sí podría dar lugar a una fiscalización por parte de ARCA si no se justifica el origen de los fondos. Consumos personale s: Gastos elevados en comercios o servicios tampoco serán informados, a menos que excedan los límites establecidos.

s: Gastos elevados en comercios o servicios tampoco serán informados, a menos que excedan los límites establecidos. Transferencias electrónicas o extracciones: Se podrán hacer dentro del margen establecido sin disparar reportes automáticos.

¿Hay riesgo de ser investigado?

Sí. Aunque ARCA no reciba reportes por operaciones dentro de los márgenes definidos, otras entidades pueden actuar en caso de detectar patrones inusuales. La UIF, por ejemplo, monitorea operaciones sospechosas mediante los ya mencionados ROS. Por eso, aunque no haya alerta automática, no se garantiza una protección total frente a inspecciones si el origen de los fondos no es claro o legítimo.

La estrategia del Gobierno busca atraer capital no declarado y fomentar el consumo e inversión interna, sin castigar a quienes deseen blanquear parte de sus ahorros. Pero todavía hay reservas en el sector profesional y empresarial, que demanda mayor seguridad jurídica para evitar posibles sanciones futuras.

El éxito de la iniciativa dependerá en gran medida de la confianza que el sistema inspire a quienes hoy guardan sus dólares fuera del circuito formal.