En la economía argentina, el valor del dólar es uno de los indicadores más seguidos día a día. Más allá de su función como moneda extranjera, el dólar refleja expectativas, miedos e incertidumbres de los distintos sectores del país. Desde el ahorro personal hasta las grandes decisiones empresariales, su cotización tiene un impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas.

La distorsión entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, conocido como dólar “blue”, se profundizó con los años y es una expresión clara de las tensiones cambiarias que enfrenta la Argentina. Las restricciones para acceder al mercado formal impulsaron la existencia de múltiples cotizaciones, generando una economía dual en la que el precio del dólar muchas veces marca el pulso de la inflación, la inversión y el consumo.

Créditos ANSES: paso a paso, cómo pedir tu préstamo online y devolverlo en 72 meses

En este contexto, seguir su evolución diaria no es solo una práctica financiera, sino una necesidad para prever movimientos económicos.

Este viernes 22 de agosto y en el cierre de la semana, el dólar oficial minorista sube $10 respecto al cierre del jueves 21 de agosto. Por lo tanto, se ubica en $1.295 para la compra y $1.335 para la venta. Por su parte, el dólar informal no registra movimientos y se encuentra en $1.340 para la venta.

QUÉ SON LOS DÓLARES FINANCIEROS

Dólar MEP (o bolsa): una opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30. Después, se convierten a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.

Dólar CCL (contado con liquidación): permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos, que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversores que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.

Aumento y bono para empleados de comercio: cuánto cobrarán en septiembre de 2025

Dólar cripto: el dólar cripto, también conocido como stablecoin, es una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Las más comunes son USDT (Tether), USDC (USD Coin) y DAI. Estas monedas digitales ofrecen estabilidad en mercados volátiles y son populares en países con alta inflación, como Argentina.

QUÉ SON LOS DÓLARES “CARA CHICA”

Se conoce como dólares “cara chica” a los billetes de 100 dólares emitidos antes de 1996, que presentan una imagen de Benjamin Franklin de menor tamaño en comparación con los diseños más recientes. Muchos ahorristas que buscan comprar dólares exigen billetes más nuevos, conocidos popularmente como “cara grande”, dejando de lado las versiones más antiguas.

Paro de controladores aéreos este viernes en Comodoro: ¿Qué vuelos se verán afectados?

CUÁNTOS DÓLARES SE PUEDEN COMPRAR EN EL BANCO

Desde que se eliminó el cepo cambiario, las personas pueden adquirir dólares sin límite a través de los bancos, siempre que cuenten con una cuenta en pesos y otra en moneda extranjera para concretar la operación.

De acuerdo con las normativas vigentes del Banco Central, será necesario informar a la entidad con 48 horas de anticipación únicamente si la compra supera los 100.000 dólares. En caso de optar por la compra presencial en efectivo, el monto máximo permitido es de 100 dólares físicos.

Chubut, entre las tres provincias más caras de Argentina: ¿Cuánto cuesta llenar el changuito en 2025?

CÓMO COMPRAR DÓLARES POR HOME BANKING: PASO A PASO

Con el fin del cepo cambiario, muchas entidades bancarias permiten la compra de dólares desde el home banking. Para operar, se recomienda consultar si el banco lo permite y tener en cuenta los horarios habilitados para hacerlo.

Ingresar al home banking y verificar que haya fondos disponibles en la cuenta en pesos. Ir al menú de opciones y seleccionar la sección de “Operaciones” o similar, donde figure compra/venta de dólares. Ingresar el monto en pesos que se desea cambiar y verificar cuántos dólares se recibirán según la cotización vigente. Revisar los datos, aceptar los términos y condiciones y confirmar la operación.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR