Este miércoles 21 de octubre, el dólar oficial no registra fluctuaciones con respecto al cierre del martes 20. Por lo tanto, cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. Sin embargo, el dólar paralelo aumenta $5; por lo tanto, se encuentra en $1.550 para la venta.

EL RESTO DE LAS COTIZACIONES

Dólar tarjeta: $1.491

Dólar mayorista: $1.969,50

Dólar MEP: $1.597,03

Dólar CCL: $1.616,37

Dólar cripto: $1.570,52

CAPUTO CONFIRMÓ QUE EL ESQUEMA CAMBIARIO SE MANTIENE SIN CAMBIOS TRAS LAS ELECCIONES

El ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó hoy que no habrá modificaciones en el esquema cambiario vigente después de las elecciones del 26 de octubre. A través de un mensaje en su cuenta de “X”, respondió a rumores que señalaban posibles cambios tras haberse superado el techo de la banda cambiaria. “No va a haber ningún cambio al esquema actual”, afirmó categóricamente.

El martes, el Banco Central tuvo que intervenir en el mercado vendiendo dólares por un total de 45,5 millones de dólares para contener la cotización, que alcanzó el límite superior de la banda de fluctuación, establecido en $1.491,5. Esta medida se produjo luego de que el Tesoro de los Estados Unidos vendiera entre 300 y 400 millones de dólares a un precio 1 peso por debajo del techo, lo que intentó generar un dique momentáneo que no pudo sostener la presión del mercado.

El Gobierno espera que, tras las elecciones del domingo, el mercado cambiario pueda recuperar una mayor estabilidad.

SUBE EL RIESGO PAÍS

Por otro lado, sube el riesgo país y se sitúa en 1.075 puntos. Se trata de un indicador que mide la probabilidad de que un país no pueda cumplir con sus obligaciones de deuda, es decir, que no pague lo que debe en tiempo y forma.

Lo calcula principalmente el banco estadounidense JP Morgan a través del índice EMBI (Emerging Markets Bond Index), comparando los bonos de un país con los bonos del Tesoro de EE. UU., que se consideran de muy bajo riesgo. Cuanto más alto es el riesgo país, más desconfianza tienen los inversores sobre la estabilidad económica y financiera de esa nación.

QUÉ SON LOS DÓLARES FINANCIEROS

Dólar MEP (o bolsa): una opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30, que luego se convierten a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.

Dólar CCL (contado con liquidación): permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversores que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.

Dólar cripto: el dólar cripto, también conocido como stablecoin, es una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Las más comunes son USDT (Tether), USDC (USD Coin) y DAI. Estas monedas digitales ofrecen estabilidad en mercados volátiles y son populares en países con alta inflación, como Argentina.

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL

El dólar “blue” corresponde al tipo de cambio que se negocia fuera del circuito formal, es decir, en el mercado informal. Debido a que su comercialización no está regulada por el Estado, suele cotizar a un valor más elevado que el dólar oficial. Este tipo de cambio no se adquiere en entidades bancarias ni en casas de cambio habilitadas.

Por otro lado, el dólar oficial es administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cuenta con dos variantes principales: el tipo de cambio minorista, que es el que aplican los bancos al público, y el mayorista, utilizado en operaciones entre grandes entidades financieras o importadores y exportadores. Esta cotización oficial no incluye los impuestos que suelen aplicarse para la compra de dólares en el mercado formal.

