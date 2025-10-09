Este jueves 9 de octubre, el tipo de cambio oficial minorista inició el día con un fuerte aumento de $25 en su cotización. Sin embargo, con el correr de las horas, retrocedió, e incluso quedó $5 abajo del cierre del miércoles 8 de octubre. De esta forma, se ubicó en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, según el promedio de los principales bancos. En cambio, el dólar paralelo, también conocido como “blue”, se comercializa a $1.475 para la venta.

EL RESTO DE LAS COTIZACIONES

Dólar tarjeta: $1.885,00

Dólar mayorista: $1.420

Dólar MEP: $1.494,47

Dólar CCL: $1.507,61

Dólar cripto: $1.498,94

Por otro lado, el riesgo país se sitúa en 1.071 puntos. Se trata de un indicador que mide la probabilidad de que un país no pueda cumplir con sus obligaciones de deuda, es decir, que no pague lo que debe en tiempo y forma. Lo calcula principalmente el banco estadounidense JP Morgan a través del índice EMBI (Emerging Markets Bond Index), comparando los bonos de un país con los bonos del Tesoro de EE. UU., que se consideran de muy bajo riesgo. Cuanto más alto es el riesgo país, más desconfianza tienen los inversores sobre la estabilidad económica y financiera de esa nación.

Un riesgo país elevado significa que al país le va a costar más endeudarse, porque los acreedores exigirán tasas de interés más altas para compensar el riesgo. También puede afectar la llegada de inversiones extranjeras, la estabilidad del tipo de cambio y el acceso al crédito internacional.

KRISTALINA GEORGIEVA Y EL VÍNCULO DEL FMI CON ARGENTINA

En medio de un escenario marcado por tensiones financieras y desafíos estructurales, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, anunció que pronto se conocerán novedades importantes sobre la asistencia económica a Argentina, anticipando que el próximo programa podría ser un punto de inflexión en la relación bilateral.

Con un tono optimista, subrayó la necesidad de fortalecer las reservas internacionales y lograr el respaldo social para superar los obstáculos económicos actuales. En ese marco, planteó un mensaje inesperado sobre la relación entre el país y el organismo.

En una reciente declaración, Georgieva destacó una alternativa financiera innovadora: la potencial transferencia de Derechos Especiales de Giro (DEG) de Estados Unidos a Argentina, tal como ocurrió con Qatar en 2023. Esta modalidad podría ofrecer un respiro a la economía nacional, afectada por presiones internas y dificultades en la acumulación de reservas.

“Este no es el primer programa, pero si me pongo mi sombrero de optimista, tal vez pueda decir que podría ser el último programa del FMI con Argentina”, señaló la titular del Fondo, reflejando un mensaje esperanzador que contrasta con el historial de acuerdos que marcaron la relación entre ambos.

Georgieva remarcó que solo con una base financiera sólida podrá afrontar sus compromisos de deuda y mantener el apoyo social necesario para las medidas económicas. “Cuando el país pueda afrontar las obligaciones del servicio de la deuda y las presiones internas, con una sólida posición de reservas, entonces, por supuesto, podrá continuar implementando sus programas y mantener a la población argentina comprometida”, afirmó.

QUÉ SON LOS DÓLARES FINANCIEROS

Dólar MEP (o bolsa): una opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30, que luego se convierten a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.

Dólar CCL (contado con liquidación): permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos, que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversores que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.

Dólar cripto: el dólar cripto, también conocido como stablecoin, es una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Las más comunes son USDT (Tether), USDC (USD Coin) y DAI. Estas monedas digitales ofrecen estabilidad en mercados volátiles y son populares en países con alta inflación, como Argentina.

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL

El dólar “blue” corresponde al tipo de cambio que se negocia fuera del circuito formal, es decir, en el mercado informal. Debido a que su comercialización no está regulada por el Estado, suele cotizar a un valor más elevado que el dólar oficial. Este tipo de cambio no se adquiere en entidades bancarias ni en casas de cambio habilitadas.

Por otro lado, el dólar oficial es administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cuenta con dos variantes principales: el tipo de cambio minorista, que es el que aplican los bancos al público, y el mayorista, utilizado en operaciones entre grandes entidades financieras o importadores y exportadores. Esta cotización oficial no incluye los impuestos que suelen aplicarse para la compra de dólares en el mercado formal.

