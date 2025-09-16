Este martes 16 de septiembre, luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei, donde anunció el presupuesto del año 2026, se conoció el valor de la jornada del dólar oficial minorista.

Por lo tanto, subió $5 respecto al cierre del lunes 15. De esta manera se encuentra en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta.

Mientras que el dólar informal sube $10 y se consigue a $1.465 para la venta.

EL RESTO DE LAS COTIZACIONES

Dólar tarjeta: $1.924,00

Dólar mayorista: $1.469

Dólar MEP: $1.471,77

Dólar CCL: $1.478,47

Dólar cripto: $1.461,18

CUÁNTOS DÓLARES SE PUEDEN COMPRAR EN EL BANCO

Desde que se eliminó el cepo cambiario, las personas pueden adquirir dólares sin límite a través de los bancos, siempre que cuenten con una cuenta en pesos y otra en moneda extranjera para concretar la operación.

De acuerdo con las normativas vigentes del Banco Central, será necesario informar a la entidad con 48 horas de anticipación únicamente si la compra supera los 100.000 dólares. En caso de optar por la compra presencial en efectivo, el monto máximo permitido es de 100 dólares físicos.

CÓMO COMPRAR DÓLARES POR HOME BANKING: PASO A PASO

Con el fin del cepo cambiario, muchas entidades bancarias permiten la compra de dólares desde el home banking. Para operar, se recomienda consultar si el banco lo permite y tener en cuenta los horarios habilitados para hacerlo.

Ingresar al home banking y verificar que haya fondos disponibles en la cuenta en pesos. Ir al menú de opciones y seleccionar la sección de “Operaciones” o similar, donde figure compra/venta de dólares. Ingresar el monto en pesos que se desea cambiar y verificar cuántos dólares se recibirán según la cotización vigente. Revisar los datos, aceptar los términos y condiciones y confirmar la operación.

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL

El dólar “blue” corresponde al tipo de cambio que se negocia fuera del circuito formal, es decir, en el mercado informal. Debido a que su comercialización no está regulada por el Estado, suele cotizar a un valor más elevado que el dólar oficial. Este tipo de cambio no se adquiere en entidades bancarias ni en casas de cambio habilitadas.

Por otro lado, el dólar oficial es administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cuenta con dos variantes principales: el tipo de cambio minorista, que es el que aplican los bancos al público, y el mayorista, utilizado en operaciones entre grandes entidades financieras o importadores y exportadores. Esta cotización oficial no incluye los impuestos que suelen aplicarse para la compra de dólares en el mercado formal.

QUÉ SON LOS DÓLARES FINANCIEROS

Dólar MEP (o bolsa): una opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30. Después, se convierten a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.

Dólar CCL (contado con liquidación): permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos, que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversores que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.

Dólar cripto: el dólar cripto, también conocido como stablecoin, es una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Las más comunes son USDT (Tether), USDC (USD Coin) y DAI. Estas monedas digitales ofrecen estabilidad en mercados volátiles y son populares en países con alta inflación, como Argentina.

