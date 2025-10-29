Este miércoles 29 de octubre, el dólar oficial minorista baja $10, respecto de la fuerte suba que tuvo durante el martes 28. Por lo tanto, la divisa estadounidense se consigue a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, según los datos del Banco Nación.

EL RESTO DE LAS COTIZACIONES

Dólar blue: $1.460,00

Dólar tarjeta: $1.898,00

Dólar mayorista: $1.440

Dólar MEP: $1.467,19

Dólar CCL: $1.483,00

Dólar cripto: $1.469,09

EN CUÁNTO SE ENCUENTRA EL RIESGO PAÍS

Se ubica en 674 puntos. Se trata de un indicador que mide la probabilidad de que un país no pueda cumplir con sus obligaciones de deuda, es decir, que no pague lo que debe en tiempo y forma.

Lo calcula principalmente el banco estadounidense JP Morgan a través del índice EMBI (Emerging Markets Bond Index), comparando los bonos de un país con los bonos del Tesoro de EE. UU., que se consideran de muy bajo riesgo. Cuanto más alto es el riesgo país, más desconfianza tienen los inversores sobre la estabilidad económica y financiera de esa nación.

Actualmente, el riesgo país debería caer por debajo de los 500 puntos para que el país pueda volver a financiarse a tasas razonables. Portfolio Personal Inversiones estimó que aún falta una reducción de unos 180 puntos para llegar a ese nivel, pero subrayó que los bonos locales ya muestran una mejora significativa.

JP Morgan coincidió en que la caída del índice refleja optimismo político y económico, impulsado además por el respaldo del gobierno estadounidense. Si la estabilidad macroeconómica se sostiene y el riesgo país sigue bajando, Argentina podría volver al mercado internacional de deuda antes de lo previsto.

Este miércoles, el gobierno argentino deberá enfrentar una audiencia decisiva ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde se comenzará a definir si el país debe pagar la sentencia de US$16.000 millones más intereses por la expropiación de YPF, dispuesta durante el kirchnerismo.

Los encargados de escuchar los argumentos del Estado argentino, de la petrolera y del fondo Burford Capital, que compró los derechos de los antiguos accionistas de YPF y reclama la millonaria indemnización, serán los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson.

La audiencia comenzará al mediodía, hora argentina, en el edificio judicial de Manhattan. En la audiencia de hoy, los abogados del país tendrán 30 minutos para presentar su exposición, seguidos por los representantes de Burford y de YPF. Luego, cada parte podrá responder brevemente.

Sin embargo, no se espera una decisión inmediata: el veredicto podría conocerse recién a comienzos de 2026, según publicó TN.

La estrategia de la Argentina apunta a revertir o reducir la condena dictada por la jueza Loretta Preska en septiembre de 2023, quien determinó que el país violó las reglas del contrato al expropiar YPF sin lanzar una oferta pública de adquisición.

QUÉ SON LOS DÓLARES FINANCIEROS

Dólar MEP (o bolsa): una opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30, que luego se convierten a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.

Dólar CCL (contado con liquidación): permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversores que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.

Dólar cripto: el dólar cripto, también conocido como stablecoin, es una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Las más comunes son USDT (Tether), USDC (USD Coin) y DAI. Estas monedas digitales ofrecen estabilidad en mercados volátiles y son populares en países con alta inflación, como Argentina.

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL

El dólar “blue” corresponde al tipo de cambio que se negocia fuera del circuito formal, es decir, en el mercado informal. Debido a que su comercialización no está regulada por el Estado, suele cotizar a un valor más elevado que el dólar oficial. Este tipo de cambio no se adquiere en entidades bancarias ni en casas de cambio habilitadas.

Por otro lado, el dólar oficial es administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cuenta con dos variantes principales: el tipo de cambio minorista, que es el que aplican los bancos al público, y el mayorista, utilizado en operaciones entre grandes entidades financieras o importadores y exportadores. Esta cotización oficial no incluye los impuestos que suelen aplicarse para la compra de dólares en el mercado formal.

