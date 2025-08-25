En la economía argentina, el valor del dólar actúa como uno de los indicadores más vigilados del día a día. Su cotización no solo marca las operaciones comerciales, sino que también refleja temores, expectativas y decisiones estratégicas que atraviesan a los diferentes sectores de la sociedad, desde ahorristas particulares hasta grandes empresas.

La brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, conocido como dólar "blue", es una señal clara de las tensiones cambiarias que afectan al país. Las restricciones para operar en el mercado formal impulsan la coexistencia de múltiples cotizaciones, dando vida a una economía dual donde el valor del dólar termina impactando directamente en la inflación, el consumo y las decisiones de inversión.

Plazo fijo, inflación y dólar: cómo aprovechar la suba de tasas y cuidar tu plata en agosto

Este lunes 25 de agosto, el dólar oficial volvió a subir, ubicándose en $1.370 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue (paralelo) cotiza en $1.365 para la venta, según relevamientos desde el mercado informal.

Qué dicen las otras cotizaciones de la divisa estadounidense