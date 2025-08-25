Dólar oficial: a cuánto cotiza este lunes la divisa estadounidense
En el inicio de la última semana de agosto, se conocieron detalles del valor de la moneda este 25 de agosto.
En la economía argentina, el valor del dólar actúa como uno de los indicadores más vigilados del día a día. Su cotización no solo marca las operaciones comerciales, sino que también refleja temores, expectativas y decisiones estratégicas que atraviesan a los diferentes sectores de la sociedad, desde ahorristas particulares hasta grandes empresas.
La brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, conocido como dólar "blue", es una señal clara de las tensiones cambiarias que afectan al país. Las restricciones para operar en el mercado formal impulsan la coexistencia de múltiples cotizaciones, dando vida a una economía dual donde el valor del dólar termina impactando directamente en la inflación, el consumo y las decisiones de inversión.
Este lunes 25 de agosto, el dólar oficial volvió a subir, ubicándose en $1.370 para la venta en las pizarras del Banco Nación.
Por su parte, el dólar blue (paralelo) cotiza en $1.365 para la venta, según relevamientos desde el mercado informal.
Qué dicen las otras cotizaciones de la divisa estadounidense
- Dólar MEP: compra a $1.352,70 y venta a $1.354.
- Dólar CCL: cotiza a $1.353 en compra y $1.353,80 en venta.
- Dólar oficial promedio BNA: compra a $1.330 y venta en $1.370.
- Dólar blue paralelo: cotiza entre $1.345 y $1.365.
