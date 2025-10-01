Dólar: quiénes no podrán comprar dólar oficial por 90 días tras la nueva restricción

En un giro respecto a la política de flexibilización que se insinuaba semanas atrás, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a ajustar los controles sobre el mercado cambiario. La nueva normativa, oficializada este miércoles, aplica una restricción cruzada que impacta directamente en los ahorristas y operadores individuales, extendiendo una limitación que hasta ahora regía principalmente para personas jurídicas.

La medida establece una condición de exclusión temporal: toda persona que acceda al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para comprar divisas no podrá, por un plazo de 90 días corridos, realizar operaciones con títulos valores que involucren la liquidación en moneda extranjera. En la práctica, esto significa que quien compre dólares a la cotización oficial, incluso el cupo permitido para atesoramiento, deberá abstenerse de operar en la bolsa para adquirir dólar MEP o Contado con Liquidación (CCL) durante ese período.

Esta decisión busca cerrar un circuito que, según la visión del equipo económico, generaba una presión constante sobre las reservas y alimentaba la brecha cambiaria. Hasta la fecha, la restricción de 90 días se aplicaba de forma estricta a empresas, trabajadores del sistema bancario y otros agentes vinculados al mercado financiero. Ahora, la normativa se universaliza para todos los individuos, modificando las reglas de juego para el pequeño ahorrista .

El detalle de la restricción: ¿quiénes no pueden comprar?

La medida no prohíbe la compra del dólar ahorro, sino que le impone una nueva y significativa condicionalidad. En concreto, la restricción afecta a cualquier persona que, tras haber comprado dólares en el mercado oficial, intente realizar alguna de las siguientes operaciones dentro de los 90 días posteriores:

Venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera.

Transferencia de títulos valores a entidades depositarias del exterior.

Adquisición en el país de títulos valores emitidos por no residentes con liquidación en pesos.

Entrega de fondos en moneda local u otros activos locales a cambio de activos externos o criptoactivos.

De esta manera, un individuo se enfrenta a una elección: o accede al dólar oficial, cuya cotización es más baja pero su disponibilidad es limitada, o preserva su capacidad de operar sin restricciones de tiempo en los mercados financieros, donde el valor del dólar es más elevado pero no existen cupos mensuales.

El objetivo: desarmar el "rulo" y cuidar las reservas

Fuentes del Banco Central explicaron que la decisión apunta directamente a desarticular maniobras especulativas, conocidas popularmente como "rulo cambiario". Esta operatoria consiste en comprar dólares al tipo de cambio oficial, más barato, y venderlos posteriormente en el mercado financiero (MEP o CCL) a una cotización mayor, obteniendo una ganancia en pesos de forma casi inmediata. Esta práctica, si bien rentable para el especulador, representa una sangría de reservas para el BCRA.

El economista Claudio Caprarulo señaló que la normativa busca "cortar el mecanismo por el cual se abastecía el mercado financiero con dólares oficiales", ya que ese drenaje constante impedía una acumulación genuina de reservas. En la misma línea, el analista financiero Federico Glustein explicó que la medida intenta poner fin a una variante de esta maniobra, el "rulo del agro", que permitía a ciertos sectores eludir el cepo y beneficiarse de la diferencia de cotizaciones.

Por su parte, el consultor Salvador Di Stefano agregó que la decisión busca, en última instancia, limitar la diferencia de precios entre los distintos tipos de dólar. Al dificultar el arbitraje entre mercados, el Gobierno espera reducir la presión sobre la brecha cambiaria, uno de los desequilibrios macroeconómicos que más preocupa en la actualidad. La efectividad de la restricción para cumplir con estos objetivos se verá reflejada en la dinámica de las reservas y en el comportamiento de las cotizaciones financieras en las próximas semanas.

Con información de El Cronista, redactado y editado por un periodista de ADNSUR