A medida que se acerca una de las fechas comerciales más importantes del calendario argentino, las empresas de servicios financieros comienzan a desplegar sus estrategias para captar la atención de los consumidores. En este marco, la billetera digital Mercado Pago anunció un completo programa de beneficios y promociones exclusivas para las compras por el Día de la Madre 2025, que se conmemorará el domingo 19 de octubre.

La campaña se centra en un doble incentivo: por un lado, reintegros y descuentos de hasta el 30% en comercios adheridos; y por otro, la posibilidad de abonar las compras en hasta 12 cuotas sin interés. Esta última facilidad de financiamiento se convierte en un diferencial significativo, ya que permite a los usuarios planificar un gasto importante sin el recargo de los intereses, aliviando la presión sobre el poder adquisitivo.

Cuánto puedo transferir por Mercado Pago sin ser reportado por ARCA en octubre de 2025

La iniciativa busca dinamizar las ventas en rubros tradicionalmente asociados a esta celebración, abarcando desde tecnología e indumentaria hasta perfumería y experiencias. Las ofertas están disponibles tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico que acepten pagos a través de la aplicación.

Los rubros y marcas clave de la promoción

La propuesta de Mercado Pago abarca un amplio abanico de posibilidades, con la participación de primeras marcas en los sectores más demandados para esta fecha. Si bien el listado completo de comercios y los topes de reintegro específicos se pueden consultar en la aplicación, la campaña pone el foco en categorías como:

Mercado Pago reveló qué compras están prohibidas: podrá cerrar cuentas de forma definitiva

Indumentaria y Calzado : Uno de los rubros clásicos para regalar, con ofertas en marcas de moda y zapatillas deportivas.

: Uno de los rubros clásicos para regalar, con ofertas en marcas de moda y zapatillas deportivas. Tecnología : Artículos como celulares, auriculares y otros dispositivos electrónicos forman parte de las opciones financiables.

: Artículos como celulares, auriculares y otros dispositivos electrónicos forman parte de las opciones financiables. Perfumería y Belleza : Las principales cadenas del sector ofrecen descuentos en fragancias, cosméticos y productos de cuidado personal.

: Las principales cadenas del sector ofrecen descuentos en fragancias, cosméticos y productos de cuidado personal. Accesorios de moda: Carteras, joyería y otros complementos también están incluidos en la promoción.

Estas ofertas están diseñadas para facilitar el acceso a regalos de mayor valor, distribuyendo el impacto del gasto a lo largo de varios meses y ofreciendo un ahorro inmediato a través de los reintegros.

Guía práctica para acceder a los beneficios

Para que los usuarios puedan aprovechar al máximo estas promociones, es fundamental realizar el pago a través del código QR de Mercado Pago desde la aplicación móvil. Al utilizar este método, el sistema aplica el descuento o el reintegro de forma automática sobre el monto final de la compra, según las condiciones de cada comercio.

La plataforma permite explorar todas las ofertas disponibles de manera sencilla. Los pasos para encontrar los beneficios son los siguientes:

Ingresar a la aplicación de Mercado Pago con el usuario y la contraseña correspondientes. Seleccionar la sección "Beneficios", que se encuentra generalmente en el menú principal o en la pantalla de inicio. Filtrar las opciones según la preferencia del consumidor. La app permite buscar por categoría (ej: indumentaria, tecnología), tipo de promoción (descuentos, cuotas sin interés), método de pago (QR, online) o cercanía (locales cercanos).

Esta herramienta de búsqueda personalizada facilita la planificación de las compras, permitiendo a los usuarios identificar rápidamente las mejores oportunidades de ahorro en sus tiendas favoritas.

El presidente del Banco Central aclaró el corte en la venta de dólar oficial en billeteras virtuales

Un impulso al consumo en un contexto desafiante

La estrategia de Mercado Pago no solo busca beneficiar al consumidor final, sino también actuar como un motor para el comercio minorista en una de las semanas de mayor actividad del año. Al ofrecer financiamiento sin interés y descuentos atractivos, la plataforma incentiva la demanda y colabora con los comercios adheridos para aumentar su volumen de ventas.

En un escenario económico donde la inflación sigue siendo un factor determinante en las decisiones de compra, las cuotas sin interés y los reintegros representan un alivio concreto para el bolsillo de los argentinos. Esta campaña refuerza el rol de las billeteras digitales como herramientas financieras integrales, que van más allá de la simple transacción para ofrecer soluciones de ahorro y financiamiento a millones de usuarios en todo el país.