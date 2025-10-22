El endeudamiento por tarjetas de crédito en Argentina alcanzó un crecimiento real del 55% en el último año, según datos oficiales del Banco Central. Este aumento refleja una realidad cada vez más común para millones de consumidores que enfrentan dificultades para manejar sus cuentas y evitar que las deudas se vuelvan una carga insostenible. En medio de este escenario, la incertidumbre y la desinformación sobre los derechos y obligaciones frente a los reclamos bancarios generan ansiedad y confusión.

Sin embargo, existe un marco legal claro que regula los plazos para que los bancos puedan reclamar judicialmente el pago de estas deudas. La Ley 25.065 establece límites específicos para proteger a los consumidores y evitar que sean presionados indefinidamente por montos que, con el tiempo, pueden quedar fuera del alcance legal. Conocer cómo funciona esta normativa y qué mecanismos existen para defenderse es clave para enfrentar la presión de las cobranzas y evitar consecuencias graves, como embargos injustificados o acciones legales fuera de término.

En esta nota te brindamos una guía completa para entender qué son las deudas con tarjeta de crédito, por qué importa saber cuándo prescriben y cómo protegerte frente a reclamos abusivos. En un contexto de creciente endeudamiento, la información es la mejor herramienta para tomar decisiones conscientes y evitar caer en trampas legales o financieras.

QUÉ DICE LA LEY: PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN SEGÚN LA LEY 25.065

De acuerdo con el artículo 47, la Ley 25.065 establece dos plazos clave para las deudas con tarjetas de crédito. El primero es de un año para la acción ejecutiva, que es el proceso judicial más rápido para reclamar el pago. El segundo es de tres años para la acción ordinaria, que es un procedimiento judicial más extenso.

Si estos plazos transcurren sin que el banco haya iniciado una demanda judicial ni enviado una intimación fehaciente, pierde el derecho de reclamar la deuda por vía legal. Esto quiere decir que, aunque la deuda siga registrada en los sistemas del banco, ya no puede ser exigida judicialmente. En resumen, la deuda sigue existiendo, pero no puede cobrarse a través de la justicia.

RECLAMOS FUERA DE TÉRMINO: LO QUE NADIE TE DICE

No es raro que los consumidores reciban llamados por deudas de hace cinco, ocho o incluso diez años. Sí, los bancos o sus estudios de cobranza pueden seguir reclamando, pero eso no les da derecho a demandar ni a embargar.

En estos casos, la deuda pasa a ser una “deuda natural”: se mantiene en los registros, pero no es exigible judicialmente.

Ningún llamado intimidatorio, mensaje de WhatsApp o correo electrónico tiene validez legal. Solo una intimación fehaciente, como una carta documento, un acta notarial o una notificación judicial, puede interrumpir la prescripción.

Si alguien te amenaza diciendo que “mañana te embargan el auto” o que tu deuda “aumentó diez veces”, no te dejes intimidar: sin una demanda formal, ningún embargo puede prosperar.

QUÉ INTERRUMPE LA PRESCRIPCIÓN

La prescripción solo se interrumpe si:

Recibís una intimación fehaciente (carta documento, acta notarial o notificación judicial).

Reconocés la deuda firmando un plan de pago o abonando una parte.

Si eso no sucede, los plazos de 1 y 3 años continúan corriendo. Una vez vencidos, el banco ya no puede accionar judicialmente. Pueden seguir llamando o enviando correos, pero sin efecto legal alguno.

CESIÓN DE DEUDA: QUÉ PASA SI EL BANCO VENDE TU DEUDA

Una práctica común es la cesión de deuda, cuando el banco vende su cartera a una empresa de cobranzas. Sin embargo, esta operación no reinicia los plazos de prescripción.

La empresa que adquiere la deuda la compra en el mismo estado en que estaba: si estaba prescripta, sigue estándolo. Además, no puede inventar intereses desmedidos ni amenazar con embargos o juicios que no puede iniciar.

RECOMENDACIONES LEGALES A LOS CONSUMIDORES

Pedí todo por escrito. No respondas amenazas telefónicas.

Guardá mensajes y correos. Pueden servir como prueba de hostigamiento.

No firmes nada sin asesoramiento legal.

Consultá si tu deuda ya prescribió. En muchos casos, el reclamo es inválido.

Denunciá los abusos. Las prácticas intimidatorias fuera del marco legal pueden sancionarse.

Si el banco no actuó dentro del plazo legal (1 o 3 años), no puede exigirte el pago judicialmente. Aunque el saldo siga existiendo en sus registros, no puede embargarte ni iniciar un juicio válido. No te dejes presionar por llamadas o correos intimidatorios: sin una demanda formal, no hay riesgo real de embargo.

Con información de BAE Negocios, redactada y editada por un periodista de ADNSUR